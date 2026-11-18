MEDO!
Duas escolas suspendem aulas após onda de violência em Salvador
Localidade enfrenta problemas de insegurança há um mês
A escalada da violência na Capelinha de São Caetano, em Salvador, provocou a suspensão das aulas presenciais em duas escolas municipais nesta quarta-feira, 18.
A decisão foi tomada após relatos de medo e insegurança de pais, alunos e profissionais da educação, que enfrentam dificuldades para manter a rotina escolar na região.
As unidades afetadas são a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), a situação se agravou nas últimas horas, levando familiares a demonstrarem preocupação com a segurança dos estudantes.
Violência afeta rotina escolar
De acordo com a Smed, a violência já interfere diretamente na rotina das famílias dos alunos. Professores também relataram dificuldades para chegar às unidades de ensino diante do cenário de insegurança.
Leia Também:
Crise dura cerca de um mês
A preocupação da comunidade escolar também envolve a duração dos episódios de violência. Segundo relatos de familiares e profissionais da educação, a localidade enfrenta problemas de insegurança há aproximadamente um mês.
O cenário tem provocado dificuldades sucessivas para o funcionamento regular das escolas e comprometido o aprendizado dos estudantes.