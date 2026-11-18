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A escalada da violência na Capelinha de São Caetano, em Salvador, provocou a suspensão das aulas presenciais em duas escolas municipais nesta quarta-feira, 18.



A decisão foi tomada após relatos de medo e insegurança de pais, alunos e profissionais da educação, que enfrentam dificuldades para manter a rotina escolar na região.

As unidades afetadas são a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), a situação se agravou nas últimas horas, levando familiares a demonstrarem preocupação com a segurança dos estudantes.

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Violência afeta rotina escolar

De acordo com a Smed, a violência já interfere diretamente na rotina das famílias dos alunos. Professores também relataram dificuldades para chegar às unidades de ensino diante do cenário de insegurança.





Crise dura cerca de um mês

A preocupação da comunidade escolar também envolve a duração dos episódios de violência. Segundo relatos de familiares e profissionais da educação, a localidade enfrenta problemas de insegurança há aproximadamente um mês.

O cenário tem provocado dificuldades sucessivas para o funcionamento regular das escolas e comprometido o aprendizado dos estudantes.