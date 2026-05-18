“Sabia que ia matar”: vizinhos acusam dono de prédio por tragédia em Salvador

- Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O desabamento de um prédio de quatro andares no bairro Luiz Anselmo, na região de Brotas, em Salvador, que deixou três trabalhadores mortos no último fim de semana, continua cercado por denúncias de problemas estruturais e questionamentos sobre as condições do imóvel antes da tragédia. Moradores afirmam que a estrutura já apresentava sinais de comprometimento há anos, enquanto a Defesa Civil de Salvador (Codesal) afirma que nunca foi acionada oficialmente para vistoriar o local.

As vítimas do desabamento foram identificadas como Raimundo Brito dos Santos, de 59 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Roberto Carlos Evangelista da Silva, de 58 anos. Eles trabalhavam em uma obra no imóvel no momento em que a estrutura cedeu.

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Raimundo Brito dos Santos, de 59 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Roberto Carlos Evangelista da Silva, de 58 anos | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Três pessoas conseguiram escapar com vida: um homem, a esposa dele e o filho do casal, um bebê de um ano e seis meses. Segundo relatos, a família deixou o imóvel segundos antes do colapso.

“Ele sabia que isso ia matar”, diz vizinha

Moradora da região e vizinha do prédio, uma mulher que preferiu não se identificar disse que o imóvel apresentava problemas antigos e acusou o proprietário de ignorar os riscos.

Vizinhos acusam proprietário de ignorar sinais de risco no imóvel | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

"Ele estava condenado há muitos anos, o olho dele foi maior do que a vida das pessoas, porque ele só queria o dinheiro. Ele não se importava com nada, nem com ninguém. Matou três pais de família, ele sabia que isso aí ia matar e não matou mais porque não estava muita gente aí. Ele é assassino, estamos todos aqui revoltados, o impacto foi tão grande que ninguém aceitou, ninguém aceitou não, gente. Ele é assassino, Antônio é assassino."

A moradora voltou a responsabilizar o proprietário pelo desabamento e cobrou providências das autoridades.

"O proprietário, ele é assassino, o nome dele é Antônio, ele é assassino, ele matou três pais de família. Estamos revoltados. Ele não mora aqui, ele só vinha aqui com o carro dele grande, de luxo, bonito, só pra impressionar as pessoas, mas ele é assassino, porque ele matou três pais de família. Alguém toma providência. Providência, pelo amor de Deus, toma providência. Foi um impacto tão grande, tão grande, vizinho, gente. Três pessoas que morreram, eles estavam trabalhando no prédio, eles eram moradores daqui, daqui. Um absurdo, gente, pelo amor de Deus, toma providência com esse homem, prende esse homem, bota esse homem na mídia, que ele é um assassino. Estamos pedindo isso, ele é um assassino."

Codesal nega registro de condenação do imóvel

O diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira, afirmou que o órgão não tinha qualquer registro de denúncia envolvendo o imóvel antes do acidente. Segundo ele, a edificação apresentava sinais de falhas estruturais e indícios de problemas na construção.

"A CODESAL está em luto, infelizmente tivemos a perda aqui de três pessoas que estavam trabalhando aqui numa possível reforma desse prédio, dessa edificação que, pelo que entendemos aqui e também pelo relato dos moradores, foi uma construção que não seguiu as regras de engenharia."

Ainda segundo Adriano Silveira, moradores relataram que o imóvel já apresentava rachaduras e sinais de instabilidade antes do desabamento.

| Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

"Então ela vinha apresentando vários problemas de vícios construtivos, como rachaduras, vinha cedendo. O próprio morador que escapou dessa tragédia, graças a Deus, a família dele relatou que já tinha falado com o proprietário do prédio a respeito disso."

Apesar dos relatos, o diretor da Defesa Civil rebateu as informações de que o prédio já estaria oficialmente condenado.

"A CODESAL não foi informada em momento algum, a gente analisou o nosso sistema SGDC e não existe relato de nenhuma queixa de um prédio aqui nessa localidade com situação de emergência. Então acabou que essa equipe veio para cá fazer essa reforma, fizeram algumas escavações e o prédio começou a colapsar no momento que essa família acabou saindo e, infelizmente, essas três pessoas que estavam trabalhando não conseguiram sair a tempo e acabaram sendo vitimadas com o desabamento do prédio."

Sobrevivente relata momento do colapso

Sobrevivente da tragédia, José Antônio contou que estava dentro do apartamento com o filho pequeno quando a esposa percebeu os primeiros sinais do desabamento.

Sobrevivente conta que saiu do prédio com esposa e bebê | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

"Minha esposa que viu. Eu tava no quarto com o menino de um ano e seis meses, ela falou: “Antônio, corre aqui ligeiro.” Falei: “Não vou não, você tá brincando.” “É brincadeira?” “Não, é sério.” Quando eu cheguei lá, o prédio tava já desabando, ela tentando segurar. Falei, fui, puxei ela, aí foi pra escada. Ela foi pra escada e parou. Eu peguei, empurrei ela lá embaixo e pulei junto também. Foi o que aconteceu."

Ele relatou ainda que conseguiu sair sob os escombros junto com a família, mas lamentou a morte dos trabalhadores.

"O prédio todo caiu por cima da minha cabeça, pra conseguir sair com eles dois com vida. Mas infelizmente os amigos aqui morreram, né?"

José Antônio também afirmou que a esposa havia reclamado anteriormente sobre a situação do imóvel.

"A minha esposa reclamou com ele, ele botou os pedreiros pra fazer um serviço aí. Quando botou, aconteceu isso aí, desabou. Rapaz, a situação da gente tá difícil, mas a do pessoal que perdeu os parentes é mais difícil ainda, porque perderam os familiares, né? A gente tá se virando aí, o pessoal tá colaborando, tá ajudando com roupa, com alimento. O rapaz ali cedeu uma casa pra nós ficar até a gente se reorganizar."

Além da destruição do imóvel, o desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, deixando 51 imóveis sem energia na região, segundo a Neoenergia Coelba.