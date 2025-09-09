Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Local onde o corpo do jovem foi localizado na orla de Salvador - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O corpo do jovem Lucas Santana, de 18 anos, que estava desaparecido no mar desde o último domingo, 7, na praia de Amaralina, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, 9. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE no local.

A vítima entrou na praia da Pituba junto com o irmão, mas não conseguiu retornar e, deste então, o Corpo de Bombeiros em parceria com o Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), atuou na ocorrência para encontrar o corpo. Por volta das 12h45, uma unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou ao local para fazer a perícia e remoção do corpo. O momento foi registrado em vídeo.

Drones, moto aquáticas e mergulhadores auxiliaram nas buscas durante todo o dia, suspendendo apenas durante a noite, por causa da falta de visibilidade.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a tenente-coronel e comandante do Batalhão de Salvamento, Patrícia Torreão, disse que as "buscas foram mantidas durante todo o dia com todos os recursos que nós dispomos. Houve também suporte à família, principalmente à avó que estava muito abalada", afirmou. Segundo Torreão, o corpo foi encontrado por volta das 11h20.

A tenente-coronel ressaltou ainda que não se tratava apenas da finalização de uma ocorrência, mas um anseio da família de encontrar o corpo. Patrícia pontuou ainda dicas para quem deseja se divertir na praia:

Procurar locais seguros onde haja posto de guarda-vidas;

Respeitar as orientações de segurança;

Não entrar no mar após ingerir bebida alcóolica;

O pai de Lucas, Alexandre Santos, desabafou em entrevista à imprensa pela angústia causada pelo tempo, sem o que o corpo do seu filho fosse localizado. Em conversa com o Portal A TARDE, Alexandre revelou que, apesar da perda do filho, o sentimento de aflição da família passou após o corpo de Lucas Santana ter sido encontrado: "Agora a gente está mais calmo".

"É chamar por Deus. Foi uma coisa muito difícil para mim, para a mãe, para todos os parentes. A avó nem estava conseguindo dormir. Ela tem muitos problemas no coração, e a gente estava até com medo disso. O avô dele também, que tem outros problemas de saúde. Mas agora está tudo mais tranquilo. Vamos segurar a barra para fazer um enterro digno para o meu filho", comentou Alexandre Santos.

Como o corpo foi avistado

De acordo com informações apuradas no local pelo Portal A TARDE, uma turista de São Paulo, que estava no alto de um prédio, foi a primeira a avistar o corpo na água e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe chegou a ir até o edifício para verificar a informação e confirmou a localização do corpo. Em seguida, com o apoio de populares e outros bombeiros em terra, o grupamento responsável pelas motos aquáticas foi acionado para fazer a remoção. Assim, o corpo foi retirado da água, confirmando a observação inicial da turista.

A área onde a ocorrência foi registrada é de coordenação do BMar, que faz parte do Corpo de Bombeiros, mas, devido à gravidade da situação, a Salvamar também atuou para oferecer apoio operacional. Em entrevista ao Portal A TARDE, o guarda-vidas João Franco, da Salvamar, afirmou que a corporação preza pela integridade dos banhistas e que, nesse tipo de ocorrência, o auxílio mútuo é fundamental.

“Assim como o BMar sempre nos auxilia, nós também prestamos esse serviço em reciprocidade, a fim de tranquilizar as famílias e trazer um benefício à sociedade. [...] Esse é o papel da Salvamar: auxiliar e contribuir para o resgate em um momento difícil de fatalidade”, garantiu João Franco.

A praia é imprópria?

O capitão Joel do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação de resgate do corpo, disse ao portal A TARDE que a praia de Amaralina possui características próprias que são conhecidas por suas fortes correntezas e volume em pedras.

“Nós sempre alertamos às pessoas que nesta época do ano com fortes chuvas e ventos não é aconselhado o banho de mar nesta região. Como Salvador é uma cidade que tem poucas opções de entretenimento, é comum que todos venham à praia”, afirmou ele.

Também em entrevista ao portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês disse que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira.

O restante das investigações acerca da ocorrência serão realizadas pela 18ª DT.