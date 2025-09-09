Menu
BUSCAS INTENSAS

Corpo de jovem desaparecido é encontrado na praia de Amaralina

Lucas sumiu na praia, no último domingo, após entrar no mar da Pituba com o irmão

Por Bernardo Rego e Luan Julião

09/09/2025 - 12:11 h | Atualizada em 09/09/2025 - 13:44
Local onde o corpo do jovem foi localizado na orla de Salvador
Local onde o corpo do jovem foi localizado na orla de Salvador

O corpo do jovem Lucas Santana, de 18 anos, que estava desaparecido no mar desde o último domingo, 7, na praia de Amaralina, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, 9. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE no local.

A vítima entrou na praia da Pituba junto com o irmão, mas não conseguiu retornar e, deste então, o Corpo de Bombeiros em parceria com o Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), atuou na ocorrência para encontrar o corpo. Por volta das 12h45, uma unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou ao local para fazer a perícia e remoção do corpo. O momento foi registrado em vídeo.

Drones, moto aquáticas e mergulhadores auxiliaram nas buscas durante todo o dia, suspendendo apenas durante a noite, por causa da falta de visibilidade.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a tenente-coronel e comandante do Batalhão de Salvamento, Patrícia Torreão, disse que as "buscas foram mantidas durante todo o dia com todos os recursos que nós dispomos. Houve também suporte à família, principalmente à avó que estava muito abalada", afirmou. Segundo Torreão, o corpo foi encontrado por volta das 11h20.

A tenente-coronel ressaltou ainda que não se tratava apenas da finalização de uma ocorrência, mas um anseio da família de encontrar o corpo. Patrícia pontuou ainda dicas para quem deseja se divertir na praia:

  • Procurar locais seguros onde haja posto de guarda-vidas;
  • Respeitar as orientações de segurança;
  • Não entrar no mar após ingerir bebida alcóolica;

O pai de Lucas, Alexandre Santos, desabafou em entrevista à imprensa pela angústia causada pelo tempo, sem o que o corpo do seu filho fosse localizado. Em conversa com o Portal A TARDE, Alexandre revelou que, apesar da perda do filho, o sentimento de aflição da família passou após o corpo de Lucas Santana ter sido encontrado: "Agora a gente está mais calmo".

"É chamar por Deus. Foi uma coisa muito difícil para mim, para a mãe, para todos os parentes. A avó nem estava conseguindo dormir. Ela tem muitos problemas no coração, e a gente estava até com medo disso. O avô dele também, que tem outros problemas de saúde. Mas agora está tudo mais tranquilo. Vamos segurar a barra para fazer um enterro digno para o meu filho", comentou Alexandre Santos.

Leia Também:

"Não sairemos até encontrar", diz bombeiros sobre jovem desaparecido em Amaralina
Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina
Jovem desaparecido em Amaralina entrou pela praia da Pituba com o irmão
Pai de jovem desaparecido desabafa: "Preciso ter meu filho em meus braços"

Como o corpo foi avistado

De acordo com informações apuradas no local pelo Portal A TARDE, uma turista de São Paulo, que estava no alto de um prédio, foi a primeira a avistar o corpo na água e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe chegou a ir até o edifício para verificar a informação e confirmou a localização do corpo. Em seguida, com o apoio de populares e outros bombeiros em terra, o grupamento responsável pelas motos aquáticas foi acionado para fazer a remoção. Assim, o corpo foi retirado da água, confirmando a observação inicial da turista.

A área onde a ocorrência foi registrada é de coordenação do BMar, que faz parte do Corpo de Bombeiros, mas, devido à gravidade da situação, a Salvamar também atuou para oferecer apoio operacional. Em entrevista ao Portal A TARDE, o guarda-vidas João Franco, da Salvamar, afirmou que a corporação preza pela integridade dos banhistas e que, nesse tipo de ocorrência, o auxílio mútuo é fundamental.

“Assim como o BMar sempre nos auxilia, nós também prestamos esse serviço em reciprocidade, a fim de tranquilizar as famílias e trazer um benefício à sociedade. [...] Esse é o papel da Salvamar: auxiliar e contribuir para o resgate em um momento difícil de fatalidade”, garantiu João Franco.

A praia é imprópria?

O capitão Joel do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação de resgate do corpo, disse ao portal A TARDE que a praia de Amaralina possui características próprias que são conhecidas por suas fortes correntezas e volume em pedras.

“Nós sempre alertamos às pessoas que nesta época do ano com fortes chuvas e ventos não é aconselhado o banho de mar nesta região. Como Salvador é uma cidade que tem poucas opções de entretenimento, é comum que todos venham à praia”, afirmou ele.

Também em entrevista ao portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês disse que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira.

O restante das investigações acerca da ocorrência serão realizadas pela 18ª DT.

