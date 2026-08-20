Escritor baiano leva sonhos e mistérios para novo livro de contos

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O escritor Fernando Henrique Ramos lançou, nesta quinta-feira, 20, o livro "Sonhos", em evento realizado no Museu de Arte da Bahia, em Salvador.

A obra reúne 12 contos que transitam entre experiências cotidianas, viagens, memórias e situações que desafiam a fronteira entre realidade e imaginação.

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Com sessão de autógrafos para amigos e convidados, o lançamento marcou a chegada de um projeto que levou cinco anos para ser concluído e nasceu de observações acumuladas pelo autor ao longo de décadas.

Desenvolvimento do livro

Engenheiro civil e administrador de empresas formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fernando também possui mestrado em Administração e passou 15 anos como professor universitário. Atualmente, dedica-se à consultoria empresarial.

A literatura, porém, permaneceu como uma atividade paralela. O autor conta que passou mais de duas décadas pensando em escrever um segundo livro até finalmente colocar as histórias no papel.

“Como gosto muito de ler e de cinema eu sempre gostei de escrever. Graças a Deus eu viajo com frequência e, nas minhas viagens, eu vejo uma pessoa na rua, eu observo e aquilo vai ficar na cabeça", conta.

Convidados na sessão de autógrafos - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

A partir dessas observações, Fernando começou a reunir narrativas que já estavam sendo construídas em sua imaginação. “Coloquei tudo aquilo que já estava querendo sair de dentro de mim, comecei a escrever, fiz 12 histórias, são contos, dentro de um estilo que você lê e vai ficar assim, 'será que isso existe, não existe?'”

Realidade e fantasia se encontram nos contos

As histórias de Sonhos exploram desejos, viagens, lembranças, coincidências e acontecimentos que deixam espaço para diferentes interpretações.

O autor aproxima a narrativa do chamado realismo fantástico, gênero em que acontecimentos incomuns são incorporados à realidade cotidiana sem que exista necessariamente uma explicação objetiva para eles.

“É uma coisa baseada muito em que chamam de realismo fantástico", destaca F.H. Ramos.

A proposta permite que cada conto seja lido a partir de diferentes perspectivas. O próprio autor afirma que as histórias foram surgindo sem um planejamento fechado e que cada uma acabou assumindo uma temática própria.

Médico destaca dimensão psicológica da obra

Entre os convidados do lançamento estava o médico Marcos Machado, amigo do escritor. Ele conta que teve contato inicialmente com o capítulo Sonhos e se surpreendeu com as possibilidades de interpretação presentes na narrativa.

Segundo Machado, o texto permite uma leitura relacionada a aspectos psicológicos, conflitos pessoais, transformações e espiritualidade.

“Ele narra o sonho, mas todo o contexto é extremamente psicológico. Eu vi que é possível fazer toda uma interpretação do ponto de vista psicológico, os conflitos, as transformações, o crescimento espiritual, a transcendência.”

Autógrafo para o médico Marcos Machados - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Para o médico, a densidade das histórias exige uma leitura atenta. “É algo surpreendente porque você diz assim: ‘meu Deus, o que é que ele quer dizer com isso?’”

Obra convida à interpretação

Em Sonhos, as narrativas independentes partem de situações próximas da experiência cotidiana para conduzir o leitor a ambientes oníricos e subjetivos.

A proposta é permitir que o leitor encontre diferentes significados nas histórias, em uma literatura que aposta na ambiguidade e na imaginação para conduzir a narrativa.

Para Fernando Henrique Ramos, concluir o livro representou o encerramento de um projeto que permaneceu por anos esperando o momento de ganhar forma. “Eu fiquei feliz em terminar. É um livro pequeno, mas cada conto tem uma temática diferente. Levei cinco anos para fazer e foi um desafio", completa.