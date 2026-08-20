Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Escritor baiano leva sonhos e mistérios para novo livro de contos

Fernando Henrique Ramos reúne histórias marcadas por memórias e realismo fantástico

Isabela Cardoso
Por
Livro "Sonhos"
Livro "Sonhos" - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

O escritor Fernando Henrique Ramos lançou, nesta quinta-feira, 20, o livro "Sonhos", em evento realizado no Museu de Arte da Bahia, em Salvador.

A obra reúne 12 contos que transitam entre experiências cotidianas, viagens, memórias e situações que desafiam a fronteira entre realidade e imaginação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com sessão de autógrafos para amigos e convidados, o lançamento marcou a chegada de um projeto que levou cinco anos para ser concluído e nasceu de observações acumuladas pelo autor ao longo de décadas.

Leia Também:

GRATUITO

Histórias de pescadoras conduzem nova edição da Flipeba em Boipeba
Histórias de pescadoras conduzem nova edição da Flipeba em Boipeba imagem

CULTURA

Flipelô revela data da próxima edição em Salvador
Flipelô revela data da próxima edição em Salvador imagem

CULTURA

Escola de capoeira contemporânea leva tradição da Bahia para o mundo
Escola de capoeira contemporânea leva tradição da Bahia para o mundo imagem

Desenvolvimento do livro

Engenheiro civil e administrador de empresas formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fernando também possui mestrado em Administração e passou 15 anos como professor universitário. Atualmente, dedica-se à consultoria empresarial.

A literatura, porém, permaneceu como uma atividade paralela. O autor conta que passou mais de duas décadas pensando em escrever um segundo livro até finalmente colocar as histórias no papel.

“Como gosto muito de ler e de cinema eu sempre gostei de escrever. Graças a Deus eu viajo com frequência e, nas minhas viagens, eu vejo uma pessoa na rua, eu observo e aquilo vai ficar na cabeça", conta.

Convidados na sessão de autógrafos
Convidados na sessão de autógrafos - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

A partir dessas observações, Fernando começou a reunir narrativas que já estavam sendo construídas em sua imaginação. “Coloquei tudo aquilo que já estava querendo sair de dentro de mim, comecei a escrever, fiz 12 histórias, são contos, dentro de um estilo que você lê e vai ficar assim, 'será que isso existe, não existe?'”

Realidade e fantasia se encontram nos contos

As histórias de Sonhos exploram desejos, viagens, lembranças, coincidências e acontecimentos que deixam espaço para diferentes interpretações.

O autor aproxima a narrativa do chamado realismo fantástico, gênero em que acontecimentos incomuns são incorporados à realidade cotidiana sem que exista necessariamente uma explicação objetiva para eles.

“É uma coisa baseada muito em que chamam de realismo fantástico", destaca F.H. Ramos.

A proposta permite que cada conto seja lido a partir de diferentes perspectivas. O próprio autor afirma que as histórias foram surgindo sem um planejamento fechado e que cada uma acabou assumindo uma temática própria.

Médico destaca dimensão psicológica da obra

Entre os convidados do lançamento estava o médico Marcos Machado, amigo do escritor. Ele conta que teve contato inicialmente com o capítulo Sonhos e se surpreendeu com as possibilidades de interpretação presentes na narrativa.

Segundo Machado, o texto permite uma leitura relacionada a aspectos psicológicos, conflitos pessoais, transformações e espiritualidade.

“Ele narra o sonho, mas todo o contexto é extremamente psicológico. Eu vi que é possível fazer toda uma interpretação do ponto de vista psicológico, os conflitos, as transformações, o crescimento espiritual, a transcendência.”

Autógrafo para o médico Marcos Machados
Autógrafo para o médico Marcos Machados - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Para o médico, a densidade das histórias exige uma leitura atenta. “É algo surpreendente porque você diz assim: ‘meu Deus, o que é que ele quer dizer com isso?’”

Obra convida à interpretação

Em Sonhos, as narrativas independentes partem de situações próximas da experiência cotidiana para conduzir o leitor a ambientes oníricos e subjetivos.

A proposta é permitir que o leitor encontre diferentes significados nas histórias, em uma literatura que aposta na ambiguidade e na imaginação para conduzir a narrativa.

Para Fernando Henrique Ramos, concluir o livro representou o encerramento de um projeto que permaneceu por anos esperando o momento de ganhar forma. “Eu fiquei feliz em terminar. É um livro pequeno, mas cada conto tem uma temática diferente. Levei cinco anos para fazer e foi um desafio", completa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cultura literatura Salvador

Relacionadas

Mais lidas