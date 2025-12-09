SALVADOR
Estabelecimento localizado em casarão pega fogo no Centro de Salvador
A Polícia Militar isolou a área na Av. Sete de Setembro
Por Victoria Isabel
Um incêndio atingiu um estabelecimento localizado em um casarão na Av. Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, próximo ao Teatro Castro Alves, na manhã desta terça-feira, 9, no Centro de Salvador.
De acordo com informações iniciais, o fogo atingiu o Boteco do Butiban. Polícia Militar isolou a área para evitar riscos enquanto as chamas avançavam.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha para controlar o fogo.
*Matéria em atualização
