SALVADOR
SALVADOR

Estabelecimento localizado em casarão pega fogo no Centro de Salvador

A Polícia Militar isolou a área na Av. Sete de Setembro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 7:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Estabelecimento localizado em casarão pega fogo no Centro de Salvador
-

Um incêndio atingiu um estabelecimento localizado em um casarão na Av. Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, próximo ao Teatro Castro Alves, na manhã desta terça-feira, 9, no Centro de Salvador.

De acordo com informações iniciais, o fogo atingiu o Boteco do Butiban. Polícia Militar isolou a área para evitar riscos enquanto as chamas avançavam.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha para controlar o fogo.

*Matéria em atualização

Tags:

Boteco do Butiban campo grande corpo de bombeiros Incêndio Salvador teatro castro alves

x