Estabelecimento localizado em casarão pega fogo no Centro de Salvador

- Foto: Reprodução/Rede Bahia

Um incêndio atingiu um estabelecimento localizado em um casarão na Av. Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, próximo ao Teatro Castro Alves, na manhã desta terça-feira, 9, no Centro de Salvador.

De acordo com informações iniciais, o fogo atingiu o Boteco do Butiban. Polícia Militar isolou a área para evitar riscos enquanto as chamas avançavam.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha para controlar o fogo.

*Matéria em atualização