Explosão de cilindro de gás destrói carros e deixa um ferido em Cajazeiras

Veículo ficou completamente destruído - Foto: Reprodução

Uma explosão envolvendo um veículo equipado com GNV (Gás Natural Veicular) assustou moradores do bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 17. O incidente ocorreu na Quadra E e a força do impacto atingiu uma área superior a 100 metros do ponto inicial.

De acordo com as informações iniciais, o primeiro veículo sofreu a explosão no cilindro de gás e, com o impacto, um segundo carro que estava próximo também foi atingido pelas chamas e explodiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

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Vítima foi socorrida por população

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima, que ainda não teve a identidade revelada, foi socorrida por populares antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Os bombeiros finalizaram o rescaldo e a área foi isolada para perícia. O estado de saúde do ferido não foi divulgado até o fechamento desta reportagem.

A ocorrência gerou pânico na região devido ao alto estrondo, ouvido em diversos pontos do bairro. Técnicos devem avaliar se houve danos estruturais em imóveis próximos devido à onda de choque da explosão em Salvador.