PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Feriadão do dia 15: veja o que abre e fecha em Salvador e RMS
Feriado do dia 15 de novembro cai em um sábado em 2025
Por Iarla Queiroz
O feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, cairá em um sábado em 2025. Por conta disso, alguns estabelecimentos terão funcionamento diferenciado, com horários reduzidos ou fechamento total.
Confira abaixo como será o funcionamento dos shoppings e mercados em Salvador e na Região Metropolitana ao longo do feriado:
O que abre e fecha:
Salvador Shopping
- Funcionamento: 9h às 22h
Salvador Norte Shopping
- Funcionamento: 9h às 22h
Shopping Paralela
- Lojas: 9h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h
Shopping Barra
- Lojas: 9h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 9h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h
Parque Shopping Bahia
- Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h
- Alameda Gourmet: 11h às 23h
Shopping Bela Vista
- Funcionamento: 9h às 22h
Shopping Center Lapa
- Lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 19h30
- Cinema: conforme programação no site
- Estacionamento: gratuito
Shopping Itaigara
- Lojas e quiosques: 9h às 17h
Banco do Brasil: fechado
Shopping Paseo
- Lojas e quiosques: 9h às 21h
- Restaurantes: a partir das 12h
- YouPlay: 9h às 21h
- Academia Alpha Fitness: conforme programação no site
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Piedade
- Funcionamento: 10h às 18h
Boulevard Shopping Camaçari
- Lojas e espaços infantis: 9h às 21h
- Smart Fit: 8h às 17h
- Alimentação e Magic Games: 11h às 21h
- Farmácia Rede Bem: 9h às 21h
- Dipuã: 16h às 23h
- SAC, Lotérica, clínicas e cartórios: fechados
- Epic Arena: conforme programação
- Cinemark: conforme programação no site
CEASA
- Funcionamento normal: 05h às 13h
Mercado Ogunjá
- Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 13h
Mercado de Paripe
- Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h
Mercado da Sete Portas
- Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h
Mercado do Rio Vermelho
- Boxes: 07h às 14h
- Praça de Alimentação: 07h às 16h
