Feriadão do dia 15: veja o que abre e fecha em Salvador e RMS

O feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, cairá em um sábado em 2025. Por conta disso, alguns estabelecimentos terão funcionamento diferenciado, com horários reduzidos ou fechamento total.

Confira abaixo como será o funcionamento dos shoppings e mercados em Salvador e na Região Metropolitana ao longo do feriado:

O que abre e fecha:

Salvador Shopping

Funcionamento: 9h às 22h

Salvador Norte Shopping

Funcionamento: 9h às 22h

Shopping Paralela

Lojas: 9h às 22h

9h às 22h Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Shopping Barra

Lojas: 9h às 22h

9h às 22h Praça de alimentação e lazer: 9h às 22h

9h às 22h Cinema: conforme programação no site

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h

Parque Shopping Bahia

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Alameda Gourmet: 11h às 23h

Shopping Bela Vista

Funcionamento : 9h às 22h

Shopping Center Lapa

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 19h30

9h às 19h30 Cinema: conforme programação no site

conforme programação no site Estacionamento: gratuito

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: 9h às 17h

Banco do Brasil: fechado

Shopping Paseo

Lojas e quiosques: 9h às 21h

9h às 21h Restaurantes: a partir das 12h

a partir das 12h YouPlay: 9h às 21h

9h às 21h Academia Alpha Fitness: conforme programação no site

conforme programação no site Cinema: conforme programação no site

Shopping Piedade

Funcionamento: 10h às 18h

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas e espaços infantis: 9h às 21h

9h às 21h Smart Fit: 8h às 17h

8h às 17h Alimentação e Magic Games: 11h às 21h

11h às 21h Farmácia Rede Bem: 9h às 21h

9h às 21h Dipuã: 16h às 23h

16h às 23h SAC, Lotérica, clínicas e cartórios: fechados

fechados Epic Arena: conforme programação

conforme programação Cinemark: conforme programação no site

CEASA

Funcionamento normal: 05h às 13h

Mercado Ogunjá

Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 13h

Mercado de Paripe

Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h

Mercado da Sete Portas

Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h

Mercado do Rio Vermelho