Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Feriadão do dia 15: veja o que abre e fecha em Salvador e RMS

Feriado do dia 15 de novembro cai em um sábado em 2025

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

14/11/2025 - 18:07 h
Confira a programação para o feriado
Confira a programação para o feriado -

O feriado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro, cairá em um sábado em 2025. Por conta disso, alguns estabelecimentos terão funcionamento diferenciado, com horários reduzidos ou fechamento total.

Confira abaixo como será o funcionamento dos shoppings e mercados em Salvador e na Região Metropolitana ao longo do feriado:

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que abre e fecha:

Salvador Shopping

  • Funcionamento: 9h às 22h

Salvador Norte Shopping

  • Funcionamento: 9h às 22h

Shopping Paralela

  • Lojas: 9h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Leia Também:

Festival ocupa Stella Maris e movimenta feriado neste sábado
Patinetes elétricos chegam à Ribeira com expansão e novas regras
Tradicional restaurante mexicano de Salvador encerra atividades
Habilitação de graça: tudo que você precisa saber

Shopping Barra

    • Lojas: 9h às 22h
    • Praça de alimentação e lazer: 9h às 22h
    • Cinema: conforme programação no site

    Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h

    Parque Shopping Bahia

    • Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h
    • Alameda Gourmet: 11h às 23h

    Shopping Bela Vista

    • Funcionamento: 9h às 22h

    Shopping Center Lapa

    • Lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 19h30
    • Cinema: conforme programação no site
    • Estacionamento: gratuito

    Shopping Itaigara

    • Lojas e quiosques: 9h às 17h

    Banco do Brasil: fechado

    Shopping Paseo

    • Lojas e quiosques: 9h às 21h
    • Restaurantes: a partir das 12h
    • YouPlay: 9h às 21h
    • Academia Alpha Fitness: conforme programação no site
    • Cinema: conforme programação no site

    Shopping Piedade

    • Funcionamento: 10h às 18h

    Boulevard Shopping Camaçari

    • Lojas e espaços infantis: 9h às 21h
    • Smart Fit: 8h às 17h
    • Alimentação e Magic Games: 11h às 21h
    • Farmácia Rede Bem: 9h às 21h
    • Dipuã: 16h às 23h
    • SAC, Lotérica, clínicas e cartórios: fechados
    • Epic Arena: conforme programação
    • Cinemark: conforme programação no site

    CEASA

    • Funcionamento normal: 05h às 13h

    Mercado Ogunjá

    • Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 13h

    Mercado de Paripe

    • Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h

    Mercado da Sete Portas

    • Funcionamento com fechamento antecipado: 06h às 14h

    Mercado do Rio Vermelho

    • Boxes: 07h às 14h
    • Praça de Alimentação: 07h às 16h

    Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

    Participe também do nosso canal no WhatsApp.

    Compartilhe essa notícia com seus amigos

    Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

    Tags:

    abre e fecha feriadão de novembro Proclamação da República

    Siga nossas redes

    Icone Whatsapp

    Whatsapp
    Icone facebook

    Facebook
    Icone instagram

    Instagram
    Icone twitter

    X

    Icone bluesky

    Bluesky
    Icone youtube

    Youtube
    Icone tiktok

    TikTok
    Icone kwai

    Kwai

    Ver todas

    Siga nossas redes

    Icone Whatsapp

    Whatsapp
    Icone facebook

    Facebook
    Icone instagram

    Instagram
    Icone twitter

    X

    Icone bluesky

    Bluesky
    Icone youtube

    Youtube
    Icone tiktok

    TikTok
    Icone kwai

    Kwai

    Publicações Relacionadas

    A tarde play
    Confira a programação para o feriado
    Play

    Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

    Confira a programação para o feriado
    Play

    Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas

    Confira a programação para o feriado
    Play

    Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

    Confira a programação para o feriado
    Play

    Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

    x