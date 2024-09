"Furou a cabeça dela", lamenta irmã de vítima de acidente na BR-324

Família vive luto com perda de ente querido - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma das mulheres mortas no acidente na BR-324 entre uma van e uma carreta, nesta quarta-feira (11), foi identificada como Ildenice de Melo. A batida aconteceu no trecho da cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a irmã dela, a ponta da porta furou a cabeça da vítima. "O teto abaixou e a porta [da van] caiu em cima da minha irmã. A ponta da porta furou a cabeça dela e eu saí desesperada: 'Cadê minha irmã?'. Oh meu Deus, ela estava embaixo da porta e eu gritava: 'Pelo amor de Deus, gente. Tira ela daí", mencionou a mulher, em entrevista à TV Bahia.

Segundo a mulher, logo após o caso, Ildenice estava viva. No entanto, com aspectos como o desespero das pessoas de tentar escapar de dentro do veículo, a situação se agravou. Ela, que também estava na van, teve ferimentos leves nos braços e nas costas.

Doze pacientes eram transportados no automóvel de pequeno porte, que saiu da cidade de Mutuípe para Salvador (BA).