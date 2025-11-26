Golpista de aplicativo de relacionamentos é preso em Salvador

Homem de 21 anos é preso por extorsão, estupro e roubo contra outros homens - Foto: Reprodução Políca Civil

Um homem de 21 anos, investigado pelos crimes de extorsão, estupro e roubo praticados contra homens em Salvador foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira, 26, no bairro da Barra. As ações aconteciam depois de encontros marcados em aplicativos de relacionamento, os principais alvos eram turistas que visitavam a capital baiana.

As investigações apontam que o suspeito combinava encontros em residências ou motéis e, ao chegar no local, se apresentava como um profissional do sexo. Depois disso, ele seguia e passava a ameaçar as vítimas afirmando fazer parte de um grupo criminoso visando conseguir bens de valor.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relatos ainda apontam que o suspeito usava tesouras, facas e agressões físicas para intimidar os homens abordados. O indivíduo possui oito registros relacionados ao mesmo modus operandi.

A prisão e as investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O suspeito foi encaminhado à Polinter para o cumprimento do mandado de prisão preventiva e permanece à disposição da Justiça.

A delegada titular da Deltur, Marcela Abreu, informou que as investigações seguem para reunir novos elementos para a jurisdição do caso, além de verificar a existência de uma organização criminosa e identificar outras vítimas.

“Pedimos que pessoas que tenham passado por situações semelhantes denunciem, procurem uma unidade policial ou contribuam com informações pelo Disque Denúncia, 181. A participação da população é fundamental para coibir as práticas criminosas e responsabilizar os autores”, destacam.