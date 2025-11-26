Salvador terá feriadão antes do Natal e Ano Novo; saiba qual

O feriado ainda contará com shows gratuitos - Foto: Igor Santos | Secom PMS

Os soteropolitanos terão alguns dias de folga antes das festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo. No dia 8 de dezembro, data dedicada a Nossa Senhora da Conceição da Praia, será decretado feriado municipal na capital baiana.

A data cai em uma segunda-feira este ano, emendando a folga do fim de semana e se tornando um feriadão de três dias. Boa parte dos comércios estarão fechados ou com horário reduzido na cidade, tais como shoppings e academias.

Além da folga, o dia contará com uma programação gratuita no Farol da Barra. O ponto turístico receberá shows de Carlinhos Brown, Saulo Fernandes e da banda Timbalada, a partir das 17 horas.

O evento será realizado em comemoração aos 50 anos do Shopping da Bahia, um dos mais populares da capital baiana, que também possui uma programação com shows de Alice Caymmi e Simone.