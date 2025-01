Homem dá entrada no HGE após ser espancado no bairro Engomadeira

Homem foi levado para o HGE após ser agredido por criminosos - Foto: Divulgação / Sesab

Um homem identificado como Antônio Victor deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) após ser espancado. O ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 13, após ele sair de uma festa tipo paredão, no bairro Engomadeira.

De acordo com a vítima, ele e alguns amigos estavam voltando da festa quando os suspeitos encurralaram o carro em que estavam e levaram seus pertences.

Ao encontrarem mensagens e fotos consideradas suspeitas em um dos celulares, os homens iniciaram agressões como forma de tortura. Antônio foi deixado para trás, enquanto as outras pessoas foram levadas pelos suspeitos.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foram acionados para socorrer o rapaz, que foi levado para a unidade médica. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A reportagem do Portal MASSA! procurou as policias Civil e Militar para mais informações e aguarda retorno.