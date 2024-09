Homem que invadiu supermercado apresentou laudo de transtorno mental

O dono do Ford EcoSport branco teria agido de maneira proposital - Foto: Reprodução | Redes sociais

O homem, de 41 anos, que invadiu o supermercado Hiperideal utilizando o próprio carro, apresentou laudo médico que apontava tratamento de transtorno mental. Caso ocorreu na Avenida Orlando Gomes, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 9.



O dono do Ford EcoSport branco teria agido de maneira proposital, após o segurança do local ter negado emprestar um extintor de incêndio para apagar as chamas de seu outro carro, que pegou fogo na avenida próxima ao local. A invasão destruiu a entrada e prateleiras expositoras da loja.



A polícia civil informou que o suspeito apresentou relatório médico indicando o tratamento de um transtorno mental. O homem também se lesionou, tendo sido atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Itapuã, antes de prestar depoimento. De acordo com a polícia, ele responderá ao inquérito em liberdade.