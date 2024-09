Hospital Ortopédico intensifica apoio psicológico aos pacientes

- Foto: Reprodução/Freepik

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade pública sob gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e operando em Salvador integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), passou a oferecer uma abordagem mais completa e integrada no cuidado de seus pacientes. A nova estratégia inclui uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de atender às necessidades físicas e mentais dos internos.

Leia também

>> Hospital Ortopédico tem 2.285 vagas para regulação de urgências

>> Hospital Ortopédico abre vagas para médicos e enfermeiros; confira

>> Primeiro paciente do Hospital Ortopédico da Bahia finaliza tratamento

Desde sua inauguração, em 4 de março deste ano, grande parte dos atendimentos submetidos ao centro de saúde, no bairro do Cabula, envolvem vítimas de acidentes de trânsito, relacionados a fatores como alta velocidade, distração ou uso de substâncias. Incidentes dessa natureza podem impactar tanto o corpo quanto a saúde mental, contribuindo para quadros de ansiedade, depressão, insônia e estresse pós-traumático.



A equipe de psicologia trabalha com técnicas de relaxamento e verbalização, enquanto a psiquiatria oferece suporte integrado, incluindo prescrição de medicamentos, quando necessário. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo, e, no Brasil, 11,33% da população já foi diagnosticada com a condição, conforme dados do Ministério da Saúde.



“No futuro vai ser a enfermidade mais incapacitante do país, tirando milhares de pessoas do grupo de população economicamente ativa. Por isso é fundamental atuar na raiz do problema, evitando que o quadro do paciente evolua e o leve a uma disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar”, destaca Lucas Lago, médico psiquiatra da instituição.



Nos primeiros seis meses de funcionamento, o hospital, que conta com 212 leitos e 13 salas de cirurgia, registrou 2.599 atendimentos psicológicos, incluindo suporte aos familiares dos pacientes, além de 2.500 cirurgias, principalmente em casos de vítimas de acidentes de trânsito e quedas. No último mês, o setor de psiquiatria passou a atuar na interação entre a equipe médica, pacientes e familiares, fortalecendo a abordagem de medicina integrada instituída pela unidade.