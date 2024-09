Hospital Ortopédico tem 2.285 vagas para regulação de urgências

Unidade também é referência pelas práticas de humanização implementadas na assistência - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia já realizou mais de 2.300 cirurgias em seis meses de funcionamento, além de ter disponibilizado 2.285 vagas para a regulação de urgências do Estado. A unidade, gerida pelo Einstein e 100% SUS, conta com 212 leitos.

A unidade também é referência pelas práticas de humanização implementadas na assistência, como a implementação da terapia com animais, com a chegada da “cãoterapeuta” Lola; pela adoção de tecnologias, com a aquisição dos óculos de realidade virtual para auxílio no tratamento e reabilitação dos pacientes; e pela formação e capacitação de profissionais, a exemplo do programa de residência médica do Estado, que é coordenado pelo Einstein e conta com a participação de 22 residentes que buscam especialização na área.

De março até o final de agosto, a unidade já realizou 35.954 atendimentos, 20.978 exames e 59.000 exames laboratoriais. Com uma média de 40 cirurgias por dia, sendo 5 com uso de OPME (órtese, prótese e materiais especiais), o hospital já é o que mais realiza o procedimento no Estado.