Igreja do século XVI no Centro Histórico de Salvador deve ser tombada

A Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, localizada no Centro Histórico de Salvador, pode receber o título de patrimônio cultural do município pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). A entidade, ligada à prefeitura da capital baiana, já notificou a abertura do processo de tombamento do templo nesta sexta-feira, 6.

O procedimento, conforme apurado pelo portal A TARDE, estabelece que a igreja passa a contar com o regime de tombamento provisório a partir desta sexta. A proteção será mantida até a conclusão dos estudos necessários e a emissão de parecer pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

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A notificação foi direcionada ao padre Jailson Jesus, atual pároco e representante legal do imóvel. O processo tem como base a Lei Municipal nº 8.550/2014, que estabelece normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural de Salvador.

Problemas estruturais

A preservação do templo também envolve um histórico recente de problemas estruturais. Em 2020, a igreja chegou a ser interditada e a paróquia promoveu campanhas de arrecadação para custear intervenções no imóvel. Na época, o telhado apresentava danos, com infiltrações e presença de cupins.

A situação comprometia paredes, forros, pisos e arcos da construção. Também foram identificados problemas relacionados à presença de bactérias e fezes de pombos, que entravam pelas falhas na estrutura. O custo estimado para a recuperação do telhado era de R$ 570 mil.

A última grande intervenção no templo havia ocorrido em 1905. Após anos de mobilização da comunidade e da Arquidiocese de Salvador, o espaço foi revitalizado e elevado à condição de Santuário Arquidiocesano em junho de 2025.

Mais de 400 anos de história

Fundada em 1594 por Cristóvão de Aguiar Daltro, a Igreja de Santo Antônio Além do Carmo surgiu como uma capela de pau a pique. Construída além dos antigos limites da cidade colonial, a edificação testemunhou episódios importantes da história baiana, entre eles a resistência às invasões holandesas no século XVII.

Ao longo dos séculos, o templo passou por ampliações e reformas e incorporou características arquitetônicas do estilo rococó.

Bens protegidos pela Fundação Gregório de Mattos

O tombamento municipal é conduzido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, com base na Lei nº 8.550/2014. Entre os bens culturais que já contam com proteção municipal estão: