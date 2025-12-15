INCÊNDIO EM FERRO-VELHO
Incêndio em ferro-velho: a atitude heroica de morador para evitar tragédia
O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 15
Por Carla Melo e Luan Julião
Emerson Conceição foi um dos primeiros moradores a chegar na área onde um incêndio atingiu um ferro-velho, Parque Milenium, na região do Bairro da Paz. Ele junto com outros vizinhos, ajudaram a evacuar uma loja de tintas, produto altamente inflamável, localizada próxima ao local de incêndio
"Fomos as primeiras pessoas a chegarem no local para ajudar. Ainda estavam as primeiras faíscas do incêndio. Liguei para o Corpo de Bombeiros e graças ao apoio deles, o fogo não atingiu a loja de tintas do rapaz, onde tem muitos produtos inflamáveis", iniciou o morador.
Leia Também:
Ainda de acordo com Emerson, ele e uma equipe de moradores, ajudou a retirar os materiais da loja para evitar um desastre maior na área.
"Conseguimos esvaziar o local, até a moto e os equipamentos dele.. Deixamos tudo no canto. O dono da loja se emocionou e chorou porque o prejuízo poderia ser pior", continuou ele.
Incêndio de grandes proporções
O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 15. As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, provocando intensa fumaça na região e chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.
De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado em papelões que estavam armazenados no interior do estabelecimento. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o início das chamas, e as circunstâncias do incêndio deverão ser apuradas.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local atuando no combate ao incêndio. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes