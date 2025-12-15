Menu
SALVADOR
INCÊNDIO EM FERRO-VELHO

Incêndio em ferro-velho: a atitude heroica de morador para evitar tragédia

O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 15

Carla Melo e Luan Julião

Por Carla Melo e Luan Julião

15/12/2025 - 14:02 h | Atualizada em 15/12/2025 - 14:35
Corpo de Bombeiros prestou apoio no acidente
Corpo de Bombeiros prestou apoio no acidente -

Emerson Conceição foi um dos primeiros moradores a chegar na área onde um incêndio atingiu um ferro-velho, Parque Milenium, na região do Bairro da Paz. Ele junto com outros vizinhos, ajudaram a evacuar uma loja de tintas, produto altamente inflamável, localizada próxima ao local de incêndio

"Fomos as primeiras pessoas a chegarem no local para ajudar. Ainda estavam as primeiras faíscas do incêndio. Liguei para o Corpo de Bombeiros e graças ao apoio deles, o fogo não atingiu a loja de tintas do rapaz, onde tem muitos produtos inflamáveis", iniciou o morador.

Ainda de acordo com Emerson, ele e uma equipe de moradores, ajudou a retirar os materiais da loja para evitar um desastre maior na área.

"Conseguimos esvaziar o local, até a moto e os equipamentos dele.. Deixamos tudo no canto. O dono da loja se emocionou e chorou porque o prejuízo poderia ser pior", continuou ele.

Incêndio de grandes proporções

O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 15. As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, provocando intensa fumaça na região e chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado em papelões que estavam armazenados no interior do estabelecimento. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o início das chamas, e as circunstâncias do incêndio deverão ser apuradas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local atuando no combate ao incêndio. Até o momento, não há informações sobre feridos.

