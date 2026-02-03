IPTU 2026: prazo de primeiro pagamento em Salvador está próximo do fim

Siga o A TARDE no Google

O segundo mês de 2026 se inicia e com isso, as preocupações com os impostos a serem pagos também começam. Com isso, vale relembrar que o prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2026 (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) se aproxima do limite.

O prazo para o pagamento encerra nesta quinta-feira, 5, e a Prefeitura de Salvador, juntamente da Secretaria da Fazenda (Sefaz) alertam que aproximadamente 419 mil proprietários deverão realizar o pagamento.

Vale ressaltar que as pessoas que pagarem a cota única, vão ter 7% de desconto, desde que quitem o valor dentro do prazo de vencimento.

Como fazer o pagamento

O pagamento pode ser efetuado por meio do site da Sefaz utilizando a ferramenta “Pague Fácil” ou diretamente na página de emissão de boleto.

Vale ressaltar que também é possível quitar o documento de arrecadação em outros pontos, como:

agências bancárias;

terminais de autoatendimento;

casas lotéricas;

aplicativos bancários.

Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto, é possível emitir a segunda via do documento por meio do portal oficial da Sefaz.