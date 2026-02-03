Menu
SALVADOR
SALVADOR

IPTU 2026: prazo de primeiro pagamento em Salvador está próximo do fim

Pagamentos podem ser feitos de forma digital ou física

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/02/2026 - 16:05 h

Prazo para pagamento de IPTU chega próximo do limite
Prazo para pagamento de IPTU chega próximo do limite -

O segundo mês de 2026 se inicia e com isso, as preocupações com os impostos a serem pagos também começam. Com isso, vale relembrar que o prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2026 (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) se aproxima do limite.

O prazo para o pagamento encerra nesta quinta-feira, 5, e a Prefeitura de Salvador, juntamente da Secretaria da Fazenda (Sefaz) alertam que aproximadamente 419 mil proprietários deverão realizar o pagamento.

Vale ressaltar que as pessoas que pagarem a cota única, vão ter 7% de desconto, desde que quitem o valor dentro do prazo de vencimento.

Leia Também:

Arena Multiuso, mais ônibus e teleférico: o plano bilionário para Salvador em 2026
Motociclistas fogem de abordagem e provocam acidente com policiais em Salvador
Polícia ocupa Nordeste de Amaralina após morte de cabo da PM pelo CV
Fiscalização e educação: Detran amplia serviços durante o Carnaval

Como fazer o pagamento

O pagamento pode ser efetuado por meio do site da Sefaz utilizando a ferramenta “Pague Fácil” ou diretamente na página de emissão de boleto.

Vale ressaltar que também é possível quitar o documento de arrecadação em outros pontos, como:

  • agências bancárias;
  • terminais de autoatendimento;
  • casas lotéricas;
  • aplicativos bancários.

Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto, é possível emitir a segunda via do documento por meio do portal oficial da Sefaz.

Tags:

impostos IPTU IPTU 2026 Salvador

