IR: universidade promove ações para auxiliar na declaração

Os atendimentos serão realizados no mês de abril e maio - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

A Unijorge, por meio do Núcleo de Gestão Contábil (NGC) do curso de Ciências Contábeis, vai realizar uma extensa programação para orientar e ajudar os contribuintes no período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025.

Os atendimentos serão realizados no mês de abril, na Ferreira Costa Paralela, nos shoppings Center Lapa, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Em maio, as atividades ocorrerão no Campus Paralela. O serviço será realizado por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, devidamente capacitados, sob a supervisão de professores.

A ação “Declare seu Imposto de Renda com a Unijorge” é exclusivamente para declarações simplificadas, e os contribuintes aptos poderão tirar dúvidas e receber orientações. Será oferecida também a assistência para a realização da declaração, incluindo a verificação de documentos, o preenchimento da declaração, o envio para a Receita Federal e a entrega do recibo.

Para participar, os contribuintes devem se inscrever previamente no link. Para o atendimento, é necessário ter a senha do portal Gov.br atualizada para o nível Prata ou Ouro. Os serviços serão realizados por ordem de chegada.

Programação:

Home Center Ferreira Costa Paralela

Data: 02 a 05 de abril de 2025

Horário: 9h às 19 h

Shopping Center Lapa

Data: 10 a 12 de abril de 2025

Horário: 9h às 20h

Obs: Terá inscrição solidária com doação de um pacote de fralda geriátrica

Salvador Norte Shopping

Data: 15 e 16 de abril de2025

Horário: 9h às 18h

Salvador Shopping

Data: 24 a 26 de abril de 2025

Horário: 9h às 20h

Unijorge – Campus Paralela

Data: 05 a 29 de maio de 2025

Dias da semana: segunda a quinta-feira

Horário: 15h às 19h