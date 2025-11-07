Itaú fecha agência em Salvador e transfere milhares de clientes

Itaú fecha unidade em Salvador - Foto: Felipe Iruata / Ag. A TARDE

Uma agência do banco Itaú encerrou suas atividades em Salvador nesta sexta-feira, 7, mesmo após protestos de moradores e funcionários que pediam para que a unidade não fechasse. Esta sede do banco ficava na Avenida Afrânio Peixoto, em Paripe.

Mais de 24 mil clientes dessa agência estão sendo transferidos para a agência da Calçada, que fica a cerca de 14 quilômetros de distância da unidade da Avenida Afrânio Peixoto.

O banco funcionou pela última vez na quinta-feira, 6. Um dia antes, bancários realizaram um protesto em frente à agência, cobrando que as atividades não fossem interrompidas. A unidade tinha uma grande movimentação de clientes.

Segundo Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, muitos correntistas contaram que não foram informados do fechamento da agência. Também não haviam avisos na porta.

Clientes do banco

O banco de Paripe possui 22 mil correntistas e 2 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agência atende todo o Subúrbio Ferroviário, região da cidade com mais de 280 mil habitantes.

"É uma população que não tem muito acesso ao atendimento digital, que ainda requer bastante atendimento presencial", diz o sindicato.

Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 agências na Bahia.

O que diz o Itaú?

Por meio de nota enviada ao Portal A TARDE, o Itaú afirmou que o fechamento da unidade acontece em movimento de redefinição do papel da rede física e amplicação da experiência digital para os clientes.

Veja nota na íntegra

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira”.