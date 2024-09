Jovem vítima de sequestro na Engomadeira recebe alta e pode recuperar visão

Crime aconteceu no dia 5 de agosto - Foto: Reprodução

A jovem Raissa Santos, de 19 anos, que foi feita refém no bairro da Engomadeira, em Salvador, recebeu alta no último sábado, 7, após quase um mês internada no Hospital Geral do Estado. No dia 5 de agosto, data fato, ela foi encaminhada ao Hospital Roberto Santos onde recebeu os primeiros atendimentos.

No dia 14 de agosto a mãe dela confirmou que a filha havia perdido a visão do olho direito. Já o olho esquerdo também está comprometido, mas ainda é possível recuperar parte da visão se ela for submetida a um tratamento.

Leia mais:

>>Entubada, jovem feita refém em Salvador descobre gravidez de 8 semanas

>>Após fazer família refém, 'Carrasco' é alvejado por PMs na Engomadeira

>>'Vai dar certo', diz mãe de mulher baleada após ser feita refém

>>Mãe e bebê de um ano são feitos reféns na Engomadeira

Relembre o caso

Logo nas primeiras horas de segunda, a residência em que Raissa morava foi invadida e ela foi feita refém junto com o filho, uma criança de apenas um ano. A polícia informou que a ocorrência foi registrada por volta das 5h e o 'sequestro' terminou somente por volta de 12h.

Durante o crime, a vítima foi baleada na região da cabeça e precisou ser levada às pressas ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por cirurgia. O criminoso, identificado como Gilvan Dias Damasceno Santos, conhecido pelo vulgo de 'Carrasco', foi alvejado e morreu após ser socorrido.