Entubada, jovem feita refém em Salvador descobre gravidez de 8 semanas

Internada e entubada na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), a jovem Raíssa Santos, que foi baleada no rosto enquanto era feita de refém junto com o filho de um ano de idade, em 5 de agosto, no bairro da Engomadeira, em Salvador, descobriu no último domingo, 11, que está grávida de 8 semanas. Raíssa será transferida para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), por causa da gestação.

Ao Portal A TARDE, a mãe da jovem de 19 anos, Luciana Santos, afirmou que a filha estar viva é como se fosse “um milagre” após “muitas orações”. Segundo Luciana, “Rai” como é carinhosamente chamada por ela, está se recuperando aos poucos.

“Hoje ela apertou a minha mão, balançou a perna, movimentou a boca. Perguntei se ela queria que eu dormisse com ela, e ela apertou a minha mão duas vezes”, relatou. De acordo com Luciana, a filha está sendo medicada com sedativo, mas tem fé que, quando ela for desentubada, “vai ficar melhor”.

Ainda de acordo com Luciana, o esposo de Raíssa, o mecânico Claudemir, está “na batalha” junto com ela, visitando constantemente a esposa no hospital, e tem acompanhado seu processo de tratamento. Claudemir se dirigia para o trabalho, quando a esposa foi feita de refém.

Raíssa foi baleada no rosto pelo criminoso que invadiu sua residência e a fez de refém. Ela perdeu a visão de um dos olhos.

Entenda o caso

Raíssa e o filho de um ano foram feitos de refém na casa onde moravam, no bairro da Engomadeira, em Salvador, no dia 5 de agosto, por um homem identificado como Gilvan Nascimento, de 31 anos, conhecido como ‘Carrasco’.



O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) esteve no local. Numa tentativa de negociação, o criminoso trocou tiros com a polícia e foi baleado. Ele chegou a ser internado no HGE, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A criança de um ano não teve ferimentos.

A advogada temporária do homem informou que antes da morte, Gilvan disse que tinha fugido “para não morrer”, quando invadiu a casa em que Raíssa mora com o esposo.



Gilvan estava foragido desde junho de 2020, quando recebeu o benefício da ‘saidinha’ e não retornou para o Complexo Penitenciário Lemos Brito. Ele atuava com traficante de drogas, cometido homicídios, além de outras ações criminosas, junto com a facção criminosa que ele participava.