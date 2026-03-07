Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COBRANÇA ABUSIVA

Kiss & Fly: usuários criticam ‘pedágio’ previsto para o Aeroporto de Salvador

Proposta pode começar a valer ainda neste ano; motoristas podem pagar quase R$20 por tempo de permanência

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/03/2026 - 7:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Kiss & Fly: usuários criticam ‘pedágio’ previsto para o Aeroporto de Salvador
-

A futura implantação do sistema Kiss & Fly (beija e voa) no Aeroporto Internacional de Salvador, que prevê cobrança para veículos que permanecerem mais de 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque, já começa a provocar reação entre motoristas e passageiros que circulam pelo terminal.

A proposta prevê cobrança para veículos que ultrapassarem o tempo de permanência de 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque, que pode gerar uma cobrança de cerca de R$ 18.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto, no entanto, ocorre em meio a uma polêmica administrativa e jurídica revelada com exclusividade pelo Portal A TARDE. Documentos oficiais obtidos pela reportagem mostram que órgãos da própria Prefeitura de Salvador emitiram pareceres contrários à instalação do sistema, apontando possíveis impactos na mobilidade urbana e questionando a legalidade da cobrança.

Apesar das divergências, as obras para instalação das cancelas seguem em andamento e já são visíveis na área externa do aeroporto, chamando a atenção de quem passa pelo local.

Motoristas temem impacto no trabalho

O Portal A TARDE foi até o Aeroporto de Salvador conversar com motoristas e passageiros que passam pelo local. Entre os usuários mais preocupados estão os motoristas que dependem do aeroporto para trabalhar, especialmente os que atuam por aplicativos.

A motorista Lilian da Silva Pinto, que também é professora de capoeira, afirma que não concorda com o projeto e que situações comuns do dia a dia podem fazer o tempo estourar rapidamente.

“Às vezes o passageiro ainda está pagando no Pix, a internet falha ou demora para sair com as malas. Se passar de 10 minutos, vamos ter que dar uma volta no quarteirão para tentar outro tempo e não pagar cerca de R$ 20. Não compensa para quem trabalha”, afirmou em entrevista ao Portal A TARDE.

Lilian da Silva Pinto - motorista por app e professora de capoeira
Lilian da Silva Pinto - motorista por app e professora de capoeira | Foto: Ravi / Grupo A TARDE

Ela defende que a tolerância deveria ser maior. “Trinta minutos seria um tempo mais justo, principalmente quando o passageiro é idoso ou tem muita bagagem.”

O trabalhador da indústria Augusto César, que já rodou em plataformas de transporte, acredita que o tempo de tolerância proposto não corresponde à realidade da atividade. “Para quem usa diretamente vai pesar no bolso. Nos aplicativos você tem uma tolerância de cerca de 15 minutos para iniciar a corrida. Se o limite aqui for de 10 minutos, fica injusto.”

Já o taxista Lauzemi Almeida do Nascimento acredita que a cobrança desconsidera os profissionais que trabalham diariamente no aeroporto.

Somos nós que movimentamos o aeroporto. Deveria haver uma exceção para quem presta serviço aqui
Lauzemi Almeida do Nascimento, taxista

Passageiros também criticam tempo e valor

A possibilidade de cobrança também preocupa passageiros que costumam buscar familiares ou amigos no aeroporto. O empresário Everton Conceição Santos acredita que o tempo proposto não acompanha a dinâmica de chegadas e partidas.

"Para mim, eu acho um absurdo isso, até porque temos o direito de ir e vir. Já temos a fiscalização da Semop, da Transalvador que fiscaliza aqui o trânsito. Sem falar que quem vem de voo internacional carregando muita bagagem demora. É um abraço, é aquele beijo da namorada... E acaba levando mais tempo que 10 minutos. Por isso, eu acho que ia ser uma cobrança indevida e que não deveria existir".

Everton Conceição Santos - empresário
Everton Conceição Santos - empresário | Foto: Ravi / Grupo A TARDE

Já o estudante de medicina Edson Ricardo classificou o tempo de tolerância como insuficiente. “Dez minutos não dá tempo nem de a pessoa sair do avião, pegar a mala e chegar ao carro.”

Alguns passageiros, defendem, ainda, que o fluxo de veículos poderia ser organizado por meio de medidas educativas, em vez de cobrança.

Esse problema não se resolve com pagamento. Poderiam existir avisos orientando as pessoas a embarcar mais rápido. Educação resolve mais do que pesar no bolso
Dayana Santa Cruz, analista de sistemas

Pareceres técnicos questionam legalidade da cobrança

A polêmica em torno do Kiss & Fly ganhou força após a revelação de que pareceres técnicos e jurídicos de órgãos municipais apontaram problemas no projeto.

Entre os posicionamentos contrários estão análises da Transalvador, que alertou para impactos negativos na mobilidade urbana e riscos à segurança viária, além de questionamentos da assessoria jurídica do órgão.

Outro ponto levantado nos documentos diz respeito à possibilidade de exploração econômica de uma via pública. Técnicos apontaram que não haveria previsão no contrato de concessão do aeroporto para cobrar pelo uso do meio-fio nas áreas de embarque e desembarque.

Além disso, a Procuradoria Geral do Município (PGM) chegou a determinar, em 2025, a suspensão do processo administrativo para esclarecimentos sobre como o alvará foi concedido diante de pareceres contrários.

Mesmo assim, posteriormente houve avanço no processo e a concessionária responsável pelo terminal seguiu com a instalação das estruturas necessárias para o novo sistema.

Leia Também:

Kiss e Fly: cobrança de R$ 18 no Aeroporto de Salvador é cercada de ilegalidades
Kiss e Fly: parecer judicial barra projeto de cobrança no aeroporto
Comissão da ALBA entra em alerta contra cobrança abusiva no aeroporto

Usuários sugerem soluções sem cobrança

Apesar das críticas predominantes, parte dos usuários vê possibilidade de organização. Alguns entrevistados consideram que o sistema pode ajudar a organizar o fluxo de veículos.

“Pode otimizar o uso do espaço. Em aeroportos maiores existe bastante dificuldade nessas áreas", diz a advogada Bruna Dandara, de São Paulo, que acredita que a medida pode aumentar a rotatividade no embarque.

Comissão da ALBA entra em alerta contra cobrança

O projeto também tornou-se o novo foco de embate na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O deputado estadual Diego Castro (PL) anunciou que vai levar o caso à Comissão de Defesa do Consumidor, classificando a iniciativa da concessionária Vinci Airports como "abusiva" e prejudicial à mobilidade urbana.

O que diz a concessionária

Em nota, a concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Salvador informou que o sistema ainda não está em funcionamento.

Segundo a empresa, o objetivo do Kiss & Fly é "organizar o fluxo de veículos, aumentar a segurança e evitar congestionamentos nas áreas de embarque e desembarque".

A concessionária também afirma que o início das operações será comunicado previamente e que haverá período de adaptação e orientação aos usuários, assim como os valores exatos serão definidos. A previsão, é que o projeto comece a valer ainda esse nano.

Confira a opinião de outros usuários do aeroporto

  • Dayana Santa Cruz – analista de sistemas

“Péssimo, de verdade. Eu não concordo. Acho que esse problema não se resolve com pagamento. Ter que pagar para deixar o carro mais de 10 minutos ali não faz sentido. Poderiam existir avisos orientando as pessoas a embarcar mais rápido. Educação resolve mais do que pesar no bolso.”

  • João Teixeira Cavalcante – artista plástico

“Salvador está toda privatizada. Zona azul, aeroporto... cada vez mais lugares onde a gente precisa pagar.”

  • Genivaldo Cerqueira de Souza – motorista

“Eu não sabia disso. Nem imaginava que estavam colocando aqueles portões eletrônicos ali. Estou sabendo agora. Dez minutos é muito pouco.”

  • Caroline Conrado – arquiteta

“Essa área de embarque e desembarque é de fluxo rápido. Não faz muito sentido transformar isso em cobrança.”

Kiss & Fly

O Kiss e Fly é um sistema de controle de acesso que cobra taxas para veículos que estacionam nas áreas de embarque e desembarque do aeroporto, visando organizar o tráfego e otimizar o fluxo de passageiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto Aeroporto de Salvador Bahia Kiss & Fly Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Entre tubos e coragem: a história da mulher que desafia o machismo nas obras

Play

Conduzindo sonhos: Conheça a operadora que guia milhares de histórias no metrô de Salvador

Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

x