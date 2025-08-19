Linha 1 do metrô sofre nova paralisação e passageiros enfrentam transtornos

Estação da Lapa fechada - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

O Sistema Metrôviário de Salvador voltou a registrar interrupções parciais nesta terça-feira, 19, com atividades suspensas entre as estações Campo da Pólvora e Lapa, devido a uma falha operacional identificada pela manhã.

A concessionária responsável pelo serviço, CCR Metrô Bahia, informou que trabalha para resolver o problema o mais rápido possível e lamentou os transtornos aos usuários.

Em alinhamento com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a operadora disponibilizou ônibus gratuitos para o transporte dos passageiros entre as estações Brotas e Lapa, garantindo a continuidade do deslocamento enquanto a manutenção é realizada.

Além disso, a Semob colocou em operação uma linha especial ligando as estações Acesso Norte, Brotas e Lapa, após o fechamento temporário dos terminais a partir das 13h30.

Ao todo, 15 veículos estão envolvidos na operação, que permite embarque na plataforma A, ponto 02, da Estação Acesso Norte, e no subsolo do terminal da Lapa, na plataforma I, ponto 5.

Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a operação, reforçando o plano de contingência firmado entre a secretaria, operadoras de transporte e a CCR Metrô Bahia.

Primeira falha deixa estações lotadas e operação segue de forma contingencial

Na manhã desta terça-feira (19), passageiros da Linha 1 do metrô de Salvador enfrentaram transtornos devido a uma falha no sistema, que deixou o trem com as portas abertas e interrompeu o funcionamento entre a estação Acesso Norte e a estação Lapa. Durante o período, o serviço operou apenas entre Acesso Norte e Águas Claras, provocando aglomeração nas estações.

Por volta das 8h50, o Metrô Bahia liberou o funcionamento das linhas de forma contingencial, operando entre Acesso Norte e Lapa em via singela (apenas uma via). A concessionária lamentou o transtorno e informou que segue atuando para o restabelecimento integral da operação. A Linha 2 não foi impactada e manteve funcionamento normalmente.

No entanto, na tarde desta terça-feira, 19, o serviço voltou a ser suspenso entre Campo da Pólvora e Lapa, desta vez para a realização de manutenção preventiva, com ônibus gratuitos e linha especial disponibilizados pela Semob.