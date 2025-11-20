Linhas de ônibus são alteradas para o show de Léo Santana; veja como chegar

Linha 1568 terá mudança de trajeto - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A quinta-feira, 20, será de mudanças importantes no tráfego de Salvador por causa do evento em comemoração aos 20 anos de carreira de Léo Santana. A partir das 12h, várias vias serão interditadas, e quem depende de ônibus precisa ficar atento aos desvios que vão durar até meia-noite.

Vias interditadas durante o evento

Entre 12h e 00h, ficam bloqueadas para circulação:

Avenida da França (pista da direita)

Rua da Bélgica (sentido Campo Grande)

Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada)

Com isso, diversas linhas que passam pela região terão seus itinerários modificados.

Linha 1568 terá mudança de trajeto

A linha 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra, que normalmente circula pela Av. Lafayete Coutinho, fará um desvio temporário.

Durante a interdição, os ônibus seguirão por:

Av. da França → Ladeira da Montanha → Rua Carlos Gomes → Largo do Campo Grande → Av. São Jorge

Esse será o trajeto alternativo enquanto o fluxo estiver bloqueado.

Desvio para quem segue do Centro à Praça Maria Filipa

Os ônibus que saem do Terminal da Lapa terão o seguinte percurso:

Av. Vale dos Barris → Rua Direita da Piedade → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (faixa da esquerda)

Ao chegar próximo ao Mercado Modelo, o coletivo fará o retorno e retoma o itinerário de sempre.

Ônibus vindos da Barra e regiões próximas

Para os veículos que partem da Av. Sete de Setembro, Politeama e adjacências, o desvio será semelhante:

Av. Sete → Rua Politeama → Rua Politeama de Cima → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (via pista da esquerda)

Assim como nas demais linhas, o retorno será realizado nas proximidades do Mercado Modelo, onde os ônibus retomam seu trajeto habitual.