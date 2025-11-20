SALVADOR
Linhas de ônibus são alteradas para o show de Léo Santana; veja como chegar
Confira as mudanças no trânsito soteropolitano
Por Iarla Queiroz
A quinta-feira, 20, será de mudanças importantes no tráfego de Salvador por causa do evento em comemoração aos 20 anos de carreira de Léo Santana. A partir das 12h, várias vias serão interditadas, e quem depende de ônibus precisa ficar atento aos desvios que vão durar até meia-noite.
Vias interditadas durante o evento
Entre 12h e 00h, ficam bloqueadas para circulação:
- Avenida da França (pista da direita)
- Rua da Bélgica (sentido Campo Grande)
- Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada)
Com isso, diversas linhas que passam pela região terão seus itinerários modificados.
Leia Também:
Linha 1568 terá mudança de trajeto
A linha 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra, que normalmente circula pela Av. Lafayete Coutinho, fará um desvio temporário.
Durante a interdição, os ônibus seguirão por:
Av. da França → Ladeira da Montanha → Rua Carlos Gomes → Largo do Campo Grande → Av. São Jorge
Esse será o trajeto alternativo enquanto o fluxo estiver bloqueado.
Desvio para quem segue do Centro à Praça Maria Filipa
Os ônibus que saem do Terminal da Lapa terão o seguinte percurso:
Av. Vale dos Barris → Rua Direita da Piedade → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (faixa da esquerda)
Ao chegar próximo ao Mercado Modelo, o coletivo fará o retorno e retoma o itinerário de sempre.
Ônibus vindos da Barra e regiões próximas
Para os veículos que partem da Av. Sete de Setembro, Politeama e adjacências, o desvio será semelhante:
Av. Sete → Rua Politeama → Rua Politeama de Cima → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (via pista da esquerda)
Assim como nas demais linhas, o retorno será realizado nas proximidades do Mercado Modelo, onde os ônibus retomam seu trajeto habitual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes