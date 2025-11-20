Menu
SALVADOR

Linhas de ônibus são alteradas para o show de Léo Santana; veja como chegar

Confira as mudanças no trânsito soteropolitano

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/11/2025 - 12:07 h
Linha 1568 terá mudança de trajeto
A quinta-feira, 20, será de mudanças importantes no tráfego de Salvador por causa do evento em comemoração aos 20 anos de carreira de Léo Santana. A partir das 12h, várias vias serão interditadas, e quem depende de ônibus precisa ficar atento aos desvios que vão durar até meia-noite.

Vias interditadas durante o evento

Entre 12h e 00h, ficam bloqueadas para circulação:

  • Avenida da França (pista da direita)
  • Rua da Bélgica (sentido Campo Grande)
  • Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada)

Com isso, diversas linhas que passam pela região terão seus itinerários modificados.

Linha 1568 terá mudança de trajeto

A linha 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra, que normalmente circula pela Av. Lafayete Coutinho, fará um desvio temporário.

Durante a interdição, os ônibus seguirão por:

Av. da França → Ladeira da Montanha → Rua Carlos Gomes → Largo do Campo Grande → Av. São Jorge

Esse será o trajeto alternativo enquanto o fluxo estiver bloqueado.

Desvio para quem segue do Centro à Praça Maria Filipa

Os ônibus que saem do Terminal da Lapa terão o seguinte percurso:

Av. Vale dos Barris → Rua Direita da Piedade → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (faixa da esquerda)

Ao chegar próximo ao Mercado Modelo, o coletivo fará o retorno e retoma o itinerário de sempre.

Ônibus vindos da Barra e regiões próximas

Para os veículos que partem da Av. Sete de Setembro, Politeama e adjacências, o desvio será semelhante:

Av. Sete → Rua Politeama → Rua Politeama de Cima → Rua Politeama de Baixo → Praça João Mangabeira → Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó) → Vale do Nazaré → Túnel Américo Simas → Av. da França (via pista da esquerda)

Assim como nas demais linhas, o retorno será realizado nas proximidades do Mercado Modelo, onde os ônibus retomam seu trajeto habitual.

