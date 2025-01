Menina de 6 anos baleada em Salvador está entubada na UTI, diz tia

A criança permanece internada e seu estado de saúde inspira cuidados - Foto: Reprodução | TV Bahia

A menina de 6 anos, identificada como, Lara Liz Santos Rangel foi baleada na manhã desta quarta-feira, 1º em Salvador, no bairro do Alto da Terezinha, mais precisamente na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, onde morava com a família. De acordo com informações das Polícia Civil e Militar, a criança foi atingida no rosto enquanto estava dentro de sua residência.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, os pais da menina perceberam o ferimento quando acordaram e a encontraram com a parte superior do rosto machucada. Imediatamente, a levaram para uma unidade de saúde. A bala já foi retirada, mas o estado de saúde da criança ainda é grave.

Em entrevista ao Jornal BandNews, a tia da vítima, Solange Cerqueira, relatou o estado de saúde da sobrinha: "Já foi feita a retirada da bala, mas ela está entubada. Só que ela teve febre essa noite. Eu nem consegui dormir, só pensando nela. Uma menina tão alegre... Fizemos a formatura dela este ano e tudo."

O primo da menina, que foi um dos primeiros a prestar socorro, contou a situação que viveu ao saber do ocorrido:

"Eu estava dormindo com a minha família, aí a minha prima me ligou, dizendo que ela tinha sido ferida. Mas não falou comigo, eu saí correndo e fui ver o que foi. Quando eu chego na porta, está ela ferida, com o pai dela e a mãe dela segurando ela, sem entender o que tinha acontecido, foi uma situação muito rápida. Nem ela sabia o que tinha acontecido. Até eu não sabia o que fazer, só peguei a menina, botei no carro, no banco de trás e saí desesperado com o carro, correndo, para dar socorro", contou.

A motivação para o disparo ainda é desconhecida e segue sendo apurada pelas autoridades. A criança permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva e seu estado de saúde inspira cuidados.