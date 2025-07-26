Missa no Santuário Santa Dulce lembra 7º dia de morte de Preta Gil

Preta morreu aos 50 anos vítimas de um câncer - Foto: Reprodução Redes Sociais

O Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, na Cidade Baixa, recebe os fiéis, nesse sábado, 26, para celebrar a missa em memória da cantora Preta Gil. A cerimônia será para lembrar o 7° dia de falecimento da artista, que aconteceu no último domingo, 20, nos Estados Unidos da América.

Devota da santa baiana e embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce, Preta será lembrada pela sua contribuição à música e seu legado. A missa, marcada para às 16h, contará com a presença de amigos, familiares e admiradores, que se que se reunirão para homenageá-la e celebrar sua existência.

A luta contra o câncer

Preta Gil faleceu aos 50 anos no domingo, dia 20 de julho de 2025, após complicações decorrentes de um câncer colorretal. O tumor foi descoberto em janeiro de 2023, e desde então, ela enfrentava uma luta corajosa contra a doença, passando por tratamentos nos Estados Unidos e cirurgias no Brasil.

Seu falecimento gerou grande comoção entre amigos, familiares e admiradores, que a lembram não apenas como uma talentosa cantora e apresentadora, mas também como uma figura importante na promoção da solidariedade e da causa social. A missa de sétimo dia no Santuário Santa Dulce dos Pobres será uma oportunidade para todos se reunirem em memória de Preta, celebrando sua vida e o impacto positivo que ela teve na vida de tantas pessoas.