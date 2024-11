Moradores da Saramandaia fazem protesto em frente ao Detran

Avenida Antônio Carlos Magalhães - Foto: Divulgação / Google Street View

Na tarde desta terça-feira, 22, um protesto organizado por amigos, vizinhos e familiares de Rodrigo Santos de Jesus causou um grande engarrafamento na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), sentido Rótula do Abacaxi, em Salvador. Os manifestantes se reuniram em frente ao Detran para pedir justiça pela morte de Rodrigo, que, segundo relatos de conhecidos, foi morto durante uma operação policial no bairro da Saramandaia na noite de segunda-feira, 21.

De acordo com as testemunhas, Rodrigo estava indo comprar cerveja quando foi atingido por disparos durante a ação policial. Portando faixas e cartazes com pedidos de justiça, os manifestantes clamam por uma investigação rigorosa sobre as circunstâncias do ocorrido e denunciam o que consideram uma ação policial desproporcional.

O protesto provocou a interdição parcial da via, gerando transtornos no trânsito e causando um grande congestionamento na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que durante ação no bairro, Policiais militares da 1ª CIPM apreenderam um revólver e drogas, na noite de segunda-feira (21), na Rua Senhor do Bomfim, Saramandaia. Os pms realizavam rondas na região, quando foram acionados por um morador, informando que teria sido roubado por dois homens a bordo de uma motocicleta.

Buscas foram realizadas, sendo que os policiais se depararam com um grupo de indivíduos que, ao perceber a presença dos pms, realizou disparos contra a guarnição. Houve o revide e após cessado o confronto, um dos suspeitos foi encontrado caído ao solo. Foi prestado o socorro ao Hospital Geral Roberto Santos, onde o homem ficou sob os cuidados médicos. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32, seis munições, 32 porções de maconha e 27 pinos de cocaína. O material apreendido foi apresentado à delegacia para registro da ocorrência.