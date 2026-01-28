Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Mulher morre enquanto se exercitava dentro de academia no Rio Vermelho

Segundo nota divulgada pela academia, a aluna recebeu os primeiros socorros ainda no local

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/01/2026 - 19:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Uma mulher de 66 anos morreu após passar mal enquanto se exercitava em uma academia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta quarta-feira, 28. Ela frequentava a Villa Forma, estabelecimento tradicional da região.

Segundo nota divulgada pela academia, a aluna recebeu os primeiros socorros ainda no local, prestados pela equipe do estabelecimento. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado e chegou rapidamente para realizar o atendimento médico, mas a mulher não resistiu.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que diz a direção?

A direção da Villa Forma informou que a vítima já treinava na academia e realizava as atividades com acompanhamento personalizado.

Diante do ocorrido, a academia comunicou a suspensão das atividades ao longo do dia. “Em respeito a essa triste fatalidade, permaneceremos fechados durante todo o dia. Retornaremos às atividades amanhã”, informou a empresa em comunicado oficial.

Leia Também:

Escola de Saúde abre 50 vagas para curso de cuidados paliativos
Carnaval 2026: programação e ordem dos blocos são divulgadas
Veículo roubado é apreendido e suspeito é preso em flagrante na Barra

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

academias atendimento de emergência rio vermelho Salvador Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Imagem ilustrativa
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Imagem ilustrativa
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

Imagem ilustrativa
Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x