Mulher morre enquanto se exercitava dentro de academia no Rio Vermelho

Siga o A TARDE no Google

Imagem ilustrativa - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Uma mulher de 66 anos morreu após passar mal enquanto se exercitava em uma academia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta quarta-feira, 28. Ela frequentava a Villa Forma, estabelecimento tradicional da região.

Segundo nota divulgada pela academia, a aluna recebeu os primeiros socorros ainda no local, prestados pela equipe do estabelecimento. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado e chegou rapidamente para realizar o atendimento médico, mas a mulher não resistiu.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que diz a direção?

A direção da Villa Forma informou que a vítima já treinava na academia e realizava as atividades com acompanhamento personalizado.

Diante do ocorrido, a academia comunicou a suspensão das atividades ao longo do dia. “Em respeito a essa triste fatalidade, permaneceremos fechados durante todo o dia. Retornaremos às atividades amanhã”, informou a empresa em comunicado oficial.