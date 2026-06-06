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SALVADOR

Museu de Arte da Bahia reabre após suspensão por falta de energia

Queda foi provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital baiana

Victoria Isabel
Por
Fachada do MAB
Fachada do MAB - Foto: Monique Sousa/Divulgação MAB

O Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, retomou suas atividades neste sábado, 6, após a normalização do fornecimento de energia elétrica. O espaço havia suspendido o funcionamento na sexta-feira, 5, devido a uma queda de energia provocada pelas fortes chuvas que atingem a capital baiana.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o museu informou que a energia foi restabelecida e que o atendimento ao público ocorre normalmente até as 18h.

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A interrupção temporária das atividades ocorreu após a região onde está localizado o equipamento cultural ficar sem energia. Na ocasião, o MAB informou que não havia previsão para a retomada das visitas, já que a reabertura dependia da regularização do serviço.

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Chuva museu Salvador

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