Terminal de ônibus do Novo Mané Dendê começa a operar neste sábado

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Os moradores das regiões de Rio Sena e Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passaram a contar neste sábado, 6, com a operação do Terminal Mané Dendê, novo equipamento integrado ao sistema de transporte público da capital baiana. A estrutura entrou em funcionamento em fase assistida, com acompanhamento técnico da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Com a mudança, as linhas que ligam os bairros à Estação da Lapa passam a ter o Terminal Mané Dendê como ponto de origem:

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A antiga linha 1627 foi substituída pela 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara)

A linha 1628 deu lugar à 1676 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Getúlio Vargas).

Durante os primeiros dias de operação, agentes da Semob e equipes do sistema Integra estarão no local para orientar os usuários sobre as alterações e auxiliar na adaptação ao novo modelo de atendimento.

O Terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente, enquanto o Terminal de Rio Sena seguirá operando no período da manhã para reforçar a oferta de transporte nos horários de maior demanda.

Segundo a prefeitura, a implantação do novo terminal busca reorganizar a operação do transporte público na região, ampliando a integração e proporcionando mais eficiência e comodidade aos passageiros.