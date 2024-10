Mutirão do Outubro Rosa continua neste sábado em hospital de Salvador

Médicos realizaram palestras no evento - Foto: Divulgação

O mutirão da Campanha do Outubro Rosa sobre o combate ao câncer de mama continua neste sábado, 5, a partir das 7h, no Hospital Aristides Maltez (HAM).

Nesta sexta-feira, 4, aconteceu o XII Curso de Atualização para Profissionais Envolvidos na Detectação Precoce de Câncer de Mama.

Durante o evento, teve apresentação de um grupo percussionista e dançarinos do Bloco Afro de Malê de Malê, que tem como vocalista Karina Nery que está em tratamento no HAM.

Durante a apresentação, Karina fez um relato sobre o tratamento a que foi submetida por causa de um câncer de mama que está em estado avançado com metástase.

Karina disse que recebeu o diagnóstico após o Carnaval. “Estou aqui confiante e cheia de fé que vou superar essa doença”, disse Karina.

O curso foi aberto com a palestra da mastologista Sálvia Canguçu que falou sobre Detecção Precoce de Câncer, que destacou que o câncer de mama tem uma incidência maior nas mulheres e destacou a importância da doença ser descoberta em fase inicial.

Também fizeram palestras Cristina Gomes que falou sobre o Sistema de Informação do Câncer, Lucia Cunha abordou o tema do posicionamento mamográfico e Maria Aice Cabral que abordou a qualidade em mamografia.

A médica Lorena Almeida, coordenadora do curso, destacou o grande número de profissionais do interior que compareceram. Já a médica Maria Romilda Maltez prestigiou o curso e destacou o grande número de pessoas que compareceram ao evento.

O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo. No período de 2023 a 2025, a expectativa é do surgimento de mais 73 mil novos casos no Brasil, sendo 1.340 só em Salvador.