Mutirão gratuito leva oftalmologista à comunidade de Salvador

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As consultas serão gratuitas - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os moradores da comunidade do bairro do Stiep, em Salvador, ganharão consultas oftalmológicas gratuitas no final do mês. A ação faz parte do programa Estácio em Ação, organizado pelo Centro Universitário Estácio, que também conta com atividades recreativas para crianças.

Além dos exames oftalmológicos, serão oferecidos os seguintes serviços: avaliação física; orientação e avaliação postural; aferição da pressão arterial; teste rápido para hepatite e sífilis; glicemia capilar; vacinação; promoção de saúde bucal para adultos; orientação nutricional e psicológica; ventosaterapia e acupuntura.

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A ação ainda conta com um balcão de atendimentos essenciais com orientações jurídicas e suporte para os que ainda não realizaram a declaração do Imposto de Renda 2026.

O evento acontece no dia 30 de abril, das 9h às 12h, no Santuário Mãe Rainha. Os interessados devem comparecer ao local com o cartão SUS e documento de identidade.