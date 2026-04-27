Nova lei prevê gratuidade de estacionamentos em bancos de Salvador

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Os clientes de agências bancárias de Salvador poderão estacionar de forma gratuita caso uma nova lei seja aprovada nas próximas semanas. De acordo com o Projeto de Lei nº 104/2026, todos os estabelecimentos deverão garantir vagas para os clientes.

De autoria do vereador Orlando Palhinha (União), o PL visa garantir que as pessoas possam acessar serviços financeiros sem outros custos adicionais. “A iniciativa também reforça o compromisso com a mobilidade urbana, a humanização do atendimento ao público e a segurança do cliente”, disse ele.

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O projeto ainda está em tramitação na Câmara Municipal e precisará passar pela aprovação dos outros vereadores em votação em plenário. Em seguida, o PL passará pela sanção ou veto pelo prefeito e, por fim, a promulgação e publicação.