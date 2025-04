Novo comando da PM: Jerônimo fala em oxigenação e combate ao crime organizado

Viaturas entregues pelo Governo da Bahia na manhã desta quinta-feira, 27 - Foto: Alberto Maraux/ Ascom SSP

Durante evento que celebra os 476 anos de Salvador, o Governo da Bahia entregou 64 novas viaturas e uma nova unidade para a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, 27, como parte de um investimento de R$ 4 milhões em segurança pública.

Em relação à recente mudança no comando das forças de segurança, Jerônimo explicou que as alterações têm como objetivo a "oxigenação" e fortalecimento das estratégias de combate ao crime.

"[A mudança] é normal, comum, tradicional. A cúpula toda trocada tem uma estratégia, tem a ideia do fortalecimento. Nesse momento aqui a oxigenação é o fortalecimento da presença das nossas estratégias. Nós não vamos baixar a guarda, vamos continuar aperfeiçoando, melhorando o enfrentamento contra o crime organizado", garantiu.

Ações preventivas

O governador destacou a importância das entregas para o fortalecimento da segurança na capital baiana e no estado, afirmando que essas ações não são apenas símbolos, mas representam um compromisso real com a proteção da população.

"Isso é, na verdade, um mostruário. Junto a isso, nós temos tido entregas que é o mais importante, de salvar a vida, de fazer ações preventivas. A ação que a gente mais reivindica junto à SSP é a prevenção", disse. "A própria presença da polícia próxima da comunidade já evita um conjunto de transtorno de insegurança. Então, as entregas são físicas, são materiais, mas são também desses indicadores", concluiu.

A cerimônia ocorreu no bairro do IAPI e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.