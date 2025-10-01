Nuvem de fumaça assusta moradores e motoristas no bairro da Paz

Grande nuvem de fumaça assusta moradores - Foto: Reprodução

Uma intensa nuvem de fumaça chamou atenção de motoristas e pedestres que passavam pelas redondezas do Bairro da Paz, em Salvador, nesta terça-feira, 01.

Imagens enviadas à reportagem do Portal A TARDE mostram a fumaça densa e escura se espalhando pela região, causando estranhamento e medo entre quem circulava pelas ruas próximas. A coloração da fumaça fez com que muitos suspeitassem de um incêndio ou de algum tipo de ocorrência grave.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do alarme causado, até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para atender ocorrências do tipo na área. As causas da fumaça ainda são desconhecidas.

Moradores da região relataram preocupação com a situação, destacando que é incomum ver uma fumaça tão intensa sem que haja um motivo aparente.