SALVADOR
Nuvem de fumaça assusta moradores e motoristas no bairro da Paz
Fumaça escura e densa chamou atenção de quem passava pelas ruas
Por Redação
Uma intensa nuvem de fumaça chamou atenção de motoristas e pedestres que passavam pelas redondezas do Bairro da Paz, em Salvador, nesta terça-feira, 01.
Imagens enviadas à reportagem do Portal A TARDE mostram a fumaça densa e escura se espalhando pela região, causando estranhamento e medo entre quem circulava pelas ruas próximas. A coloração da fumaça fez com que muitos suspeitassem de um incêndio ou de algum tipo de ocorrência grave.
Apesar do alarme causado, até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para atender ocorrências do tipo na área. As causas da fumaça ainda são desconhecidas.
Moradores da região relataram preocupação com a situação, destacando que é incomum ver uma fumaça tão intensa sem que haja um motivo aparente.
