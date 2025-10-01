Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Nuvem de fumaça assusta moradores e motoristas no bairro da Paz

Fumaça escura e densa chamou atenção de quem passava pelas ruas

Redação

Por Redação

01/10/2025 - 15:56 h
Grande nuvem de fumaça assusta moradores
Grande nuvem de fumaça assusta moradores -

Uma intensa nuvem de fumaça chamou atenção de motoristas e pedestres que passavam pelas redondezas do Bairro da Paz, em Salvador, nesta terça-feira, 01.

Imagens enviadas à reportagem do Portal A TARDE mostram a fumaça densa e escura se espalhando pela região, causando estranhamento e medo entre quem circulava pelas ruas próximas. A coloração da fumaça fez com que muitos suspeitassem de um incêndio ou de algum tipo de ocorrência grave.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo
Confronto entre PM e BDM termina com homem morto em Salvador
Salvador: Câmara decide futuro de professores e R$ 95 mi dos 'amarelinhos'

Apesar do alarme causado, até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para atender ocorrências do tipo na área. As causas da fumaça ainda são desconhecidas.

Moradores da região relataram preocupação com a situação, destacando que é incomum ver uma fumaça tão intensa sem que haja um motivo aparente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta Bairro da Paz corpo de bombeiros fumaça Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grande nuvem de fumaça assusta moradores
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Grande nuvem de fumaça assusta moradores
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Grande nuvem de fumaça assusta moradores
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Grande nuvem de fumaça assusta moradores
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x