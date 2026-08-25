Obras na Estação da Lapa modificam embarque de passageiros no subterrâneo

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A prefeitura de Salvador avançou na nova etapa de requalificação da Estação Clériston Andrade, conhecida como Estação da Lapa, um dos principais equipamentos de transporte público da capital baiana.

As mudanças incluem melhorias na infraestrutura, no piso e em áreas do setor subterrâneo do terminal, com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento e circulação no local.

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O documento prevê a execução das intervenções até 31 de dezembro de 2026 e vincula os recursos ao subprojeto “Circula Salvador”, voltado a melhorias na infraestrutura do sistema de mobilidade urbana.

Mudança na rotina do terminal

A Estação da Lapa integra diferentes modalidades de transporte e recebe diariamente milhares de passageiros que utilizam ônibus, metrô e BRT.

As obras de requalificação já provocam mudanças na rotina de embarque e desembarque dos usuários.

As linhas de ônibus que utilizavam a plataforma G, por exemplo, foram remanejadas para o térreo.

Até o momento, a prefeitura ainda não detalhou se haverá novas mudanças na operação até a conclusão das obras.

Nova fonte de financiamento: Sucop assume obras

O município atualizou na segunda-feira, 25, a fonte de financiamento prevista para as intervenções e formalizou a transferência da gestão dos recursos da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), que ficará responsável pela execução das obras.

A medida foi formalizada por meio de um Termo de Compromisso publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Os recursos destinados às obras incluem verbas do Tesouro Municipal e de outras fontes vinculadas. O documento, no entanto, não detalha o valor total que será aplicado especificamente nesta etapa da requalificação.