DIA DO MÉDICO

Palestras e debates marcam Semana de Medicina Veterinária em Salvador

A entrada é gratuita e aberta a estudantes de outras instituições de ensino

04/09/2025 - 9:53 h | Atualizada em 04/09/2025 - 10:05
A proposta é reforçar o papel do médico veterinário na prevenção e controle de enfermidades
O Centro Universitário Estácio realiza do dia 08 a 10 de setembro de 2025, no Campus Gilberto Gil – Polo STIEP, a primeira edição da Semana de Medicina Veterinária, em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, celebrado no dia 9 de setembro.

A entrada é gratuita e aberta a estudantes de outras instituições de ensino. Com o tema “Saúde Única (One Health)”, a programação reúne palestras sobre zoonoses e saúde pública, destacando a importância da atuação integrada entre saúde humana, animal e ambiental. A proposta é reforçar o papel do médico veterinário na prevenção e controle de enfermidades, contribuindo de forma direta para a saúde coletiva.

Segundo a coordenação do curso, que iniciou suas atividades em março deste ano, a iniciativa busca aproximar os estudantes de profissionais renomados da área, além de oferecer à comunidade uma oportunidade de atualização e troca de conhecimentos.

“Nosso curso é recente, mas queremos desde já proporcionar experiências práticas e contato com especialistas de referência. A Semana de Veterinária é também uma forma de aproximar a comunidade acadêmica e externa da importância do médico veterinário para a saúde pública”, destaca Tatiane Almeida Viana, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Estácio.

Como se inscrever

As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de setembro, mediante a doação de um saco de ração, atravé desse link. Durante o evento, serão entregues a instituições de proteção animal as rações arrecadadas nas inscrições, reforçando o compromisso do Centro Universitário Estácio com a causa animal e incentivando práticas responsáveis de cuidado e acolhimento.

Serviço:

  • O que: 1ª Semana de Medicina Veterinária do Centro Universitário Estácio – Tema: Saúde Única
  • Quando: 08 a 10 de setembro de 2025
  • Onde: Campus Gilberto Gil – Polo STIEP, Salvador
  • Quanto: Gratuito, aberto a estudantes da Estácio e de outras instituições
  • Como: Por meio de inscrição para palestras

x