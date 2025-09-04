DIA DO MÉDICO
Palestras e debates marcam Semana de Medicina Veterinária em Salvador
A entrada é gratuita e aberta a estudantes de outras instituições de ensino
O Centro Universitário Estácio realiza do dia 08 a 10 de setembro de 2025, no Campus Gilberto Gil – Polo STIEP, a primeira edição da Semana de Medicina Veterinária, em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, celebrado no dia 9 de setembro.
A entrada é gratuita e aberta a estudantes de outras instituições de ensino. Com o tema “Saúde Única (One Health)”, a programação reúne palestras sobre zoonoses e saúde pública, destacando a importância da atuação integrada entre saúde humana, animal e ambiental. A proposta é reforçar o papel do médico veterinário na prevenção e controle de enfermidades, contribuindo de forma direta para a saúde coletiva.
Segundo a coordenação do curso, que iniciou suas atividades em março deste ano, a iniciativa busca aproximar os estudantes de profissionais renomados da área, além de oferecer à comunidade uma oportunidade de atualização e troca de conhecimentos.
“Nosso curso é recente, mas queremos desde já proporcionar experiências práticas e contato com especialistas de referência. A Semana de Veterinária é também uma forma de aproximar a comunidade acadêmica e externa da importância do médico veterinário para a saúde pública”, destaca Tatiane Almeida Viana, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Estácio.
Como se inscrever
As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de setembro, mediante a doação de um saco de ração, atravé desse link. Durante o evento, serão entregues a instituições de proteção animal as rações arrecadadas nas inscrições, reforçando o compromisso do Centro Universitário Estácio com a causa animal e incentivando práticas responsáveis de cuidado e acolhimento.
Serviço:
- O que: 1ª Semana de Medicina Veterinária do Centro Universitário Estácio – Tema: Saúde Única
- Quando: 08 a 10 de setembro de 2025
- Onde: Campus Gilberto Gil – Polo STIEP, Salvador
- Quanto: Gratuito, aberto a estudantes da Estácio e de outras instituições
- Como: Por meio de inscrição para palestras
