PM é preso por matar três homens dentro de carro em Salvador

O PM Welson Wagner dos Santos Mesquita, de 37 anos e o carro em que as vítimas estavam - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial militar foi preso na manhã desta terça-feira, 29, por assassinar três pessoas em um triplo homicídio ocorrido no dia 23 de fevereiro, em Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, na casa do suspeito, Welson Wagner dos Santos Mesquita, de 37 anos, lotado na 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá), foram apreendidas armas de fogo, munições, uma motocicleta e outros objetos relacionados ao crime.

As vítimas, identificadas como Leonardo de Aquino, 35 anos, Eric Antônio Carvalho de Araújo e Erick Santana de Jesus, ambos de 31, foram executados a tiros, enquanto voltavam de uma festa. Um quarto homem também foi atingido, mas sobreviveu após se esconder no interior de um veículo. Ele prestou depoimento na unidade especializada e relatou a dinâmica da ação criminosa.

Segundo as investigações, os homicídios foram motivados por um desentendimento prévio entre o autor e as vítimas. O suspeito conduzia uma motocicleta com placa adulterada quando surpreendeu os quatro homens e efetuou diversos disparos de arma de fogo, sem chance de defesa.

A operação contou com o apoio das corregedorias da Polícia Militar e da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O policial militar permanece custodiado à disposição da Justiça. As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.