PMBA promove Natal Solidário para crianças na Vila Militar do Bonfim

Natal Solidário, evento da PMBA - Foto: Reprodução | PMBA

A Vila Militar do Bonfim, em Salvador, será palco de uma tarde de encanto e celebração neste sábado, 13, a partir das 15h, com mais uma edição do Natal Solidário promovido pela Polícia Militar da Bahia (PMBA). O evento é voltado para crianças da comunidade e filhos de policiais militares.

A programação inclui distribuição de lanches e brindes, sorteio de presentes, personagens natalinos e atividades recreativas. Um dos destaques é a participação de unidades especializadas da PMBA, que montarão stands interativos para apresentar suas ações ao público infantil, fortalecendo a aproximação entre a corporação e a comunidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estarão presentes a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Esquadrão de Motociclistas Águia e o Grupamento Aéreo (Graer), com espaços dedicados à criançada.

O momento mais aguardado será a chegada surpresa do Papai Noel a bordo do helicóptero da PMBA. Após o pouso, o bom velhinho receberá as crianças em um espaço temático para fotos e para ouvir os pedidos de Natal.

A trilha sonora ficará por conta da Banda de Música Maestro Wanderley, com clássicos natalinos, enquanto o animador Tio Paulinho garante a diversão com brincadeiras e interação.

Com espírito de solidariedade e confraternização, o Natal Solidário reforça o compromisso da PMBA em promover ações de integração social e fortalecer os laços com as famílias baianas e as comunidades que protege.