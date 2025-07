Ponto de tráfico é desarticulado e traficante é preso em Salvador

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um traficante foi preso após ter mais um mais um mandado de prisão cumprido em uma residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes, no bairro de Vila Ruy Barbosa, na região da Cidade Baixa de Salvador, nesta sexta-feira, 18.

Com três passagens por tráfico de drogas e uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, o acusado, que teve o mandado de prisão cumprido, também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele passou por exames de lesões e seguirá à disposição do Poder Judiciário.

As equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Salvador (DTE) cumpriram um mandado de busca e apreensão. No imóvel, as equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Salvador (DTE) encontraram:

uma pistola calibre 9mm;

carregador;

acessório de mira a laser;

15 munições;

porções de cocaína;

dinheiro em espécie;

balanças digitais;

além de aparelhos celulares.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). O ponto de tráfico foi monitorado pelas equipes do Denarc, que utilizaram recursos de inteligência policial e tecnologia.