SALVADOR
SALVADOR

Posto licenciado pela Shell em Salvador é alvo de investigação

Posto é licenciado para vender produtos Shell, porém passa por uma investigação sobre suspeitas de qualidade e quantidade irregulares

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

11/02/2026 - 15:53 h

Posto licenciado pela Shell é investigado por irregularidades
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou uma investigação sobre uma possível distribuição irregular de combustível em um posto licenciado pela Shell em Salvador. A informação veio à tona nesta quarta-feira, 11.

A apuração é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador e tem como alvo a empresa Panda Salvador Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., conhecida popularmente como Panda Combustíveis.

O procedimento foi iniciado a partir de um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Empresa licenciada

Vale ressaltar que a Panda Combustíveis é uma empresa licenciada pela Sell para comercializar vários de seus produtos.

De acordo com o MP-BA, a investigação visa verificar possíveis práticas contra o consumidor, como combustível fora do padrão de qualidade e abastecimento em quantias inferiores às cobradas.

Segundo a promotora de Justiça em substituição Fernanda Pataro de Queiroz, caso as irregularidades sejam confirmadas, poderão ser adotadas medidas judiciais e administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor.

x