MARATONA SALVADOR 2025

Prefeitura monta esquema especial de trânsito; veja detalhes

Cerca de 70 agentes vão atuar durante os dois dias de competição para garantir segurança e fluidez no trânsito da cidade

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/09/2025 - 11:56 h
Maratona Salvador 2025
Maratona Salvador 2025 -

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), preparou um esquema especial para a Maratona Salvador 2025, que acontece neste sábado (20) e domingo (21). Serão cerca de 70 agentes de trânsito atuando durante toda a competição, que contará com 12 mil atletas inscritos.

O tráfego de veículos foi interditado na sexta-feira na Via Célia Fontenelle, permanecendo até as 15h do domingo (21). Já na área da Arena O Canto da Cidade, a interdição seguirá até as 19h do mesmo dia.

“Em mais um ano, a Transalvador trabalha para garantir a fluidez e a segurança viária para todos os participantes. Os agentes vão atuar desde a madrugada até o fim da corrida, organizando o fluxo nos trechos onde passarão os competidores e garantindo comodidade para quem chega e sai da Maratona”, explica Diego Brito, superintendente de trânsito de Salvador.

Alterações no sábado (20)

No primeiro dia da competição, em razão das provas de 5 km e 10 km, será proibido estacionar das 0h às 9h em diversos trechos da cidade, incluindo:

  • Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o retorno em direção ao Centro, próximo à Escola Tindolelé
  • Avenida Paranhos Montenegro
  • Via Célia Fontenelle
  • Rua Carimbamba, sentido Pituba, onde uma faixa à esquerda será interditada com grades

Entre 4h e 9h, o tráfego será bloqueado nas mesmas vias, e barreiras móveis (BM) serão instaladas nos seguintes pontos:

  • BM 01: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Jardim de Alah (Desvio para o Costa Azul)
  • BM 02: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah (Bloqueio do tráfego de veículos)
  • BM 03: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego, evitar contramão)
  • BM 04: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego)
  • BM 05: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, IMEJA (Bloqueio do tráfego)
  • BM 06: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA (Bloqueio do tráfego)
  • BM 07: Av. Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, próximo ao Posto de Combustível Preço Bom

Os motoristas que trafegam entre os bairros Armação e Pituaçu, no sentido Pituba/Itapuã, devem seguir pelo seguinte trajeto alternativo:

retorno em frente ao McDonald’s → Rua Arthur de Azevedo Machado → Rua Edístio Pondé → Avenida Tancredo Neves → Avenida Luís Viana Filho → Avenida Pinto de Aguiar → Rua Carimbamba (retorno sentido Itapuã).

Alterações no domingo (21)

No domingo, devido às provas de 21 km e 42 km, as interdições e restrições serão ainda mais abrangentes:

Proibição de estacionamento (0h às 13h)

  • Largo do Farol da Barra
  • Avenida Oceânica
  • Avenida Milton Santos (em ambos os sentidos, entre Avenida Oceânica e Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi)
  • Rua da Paciência
  • Largo de Santana
  • Rua Guedes Cabral
  • Rua Borges dos Reis
  • Praça Colombo
  • Largo da Mariquita
  • Rua do Meio (lado direito)
  • Praça Brigadeiro Faria Rocha
  • Rua Odilon Santos
  • Rua Marquês de Monte Santo
  • Avenida Amaralina
  • Avenida Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã)
  • Via Célia Fontenelle
  • Avenida Manoel Dias da Silva (entre Avenida Octávio Mangabeira e Rua Paraná)
  • Rua Paraná

Interdição total de tráfego (2h às 13h)

  • Largo do Farol da Barra
  • Avenida Oceânica
  • Rua Guedes de Cabral
  • Rua Borges dos Reis
  • Praça Colombo
  • Rua Odilon Santos
  • Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, do Jardim dos Namorados à Rua Sargento Renato Santos, em Placaford)

Trechos com compartilhamento de tráfego

  • Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Airosa Galvão → Rua Marquês de Caravelas
  • Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Carlos Chiacchio → Rua Artur Neiva
  • Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Largo do Lamarão → Rua José Sátiro de Oliveira
  • Av. Oceânica, lado direito, sentido Pituba: Rua Morro do Escravo Miguel → Av. Milton Santos
  • Av. Milton Santos: Av. Oceânica → Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi (ambos os sentidos)
  • Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Pituba: Av. Milton Santos → Travessa Bartolomeu de Gusmão (compartilhada com grades)
  • Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Curva da Paciência → Travessa Bartholomeu de Gusmão
  • Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Pituba: Rua Eurycles de Matos → Largo de Santana
  • Rua Marquês de Monte Santo, faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha
  • Av. Amaralina, faixa dupla à direita
  • Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Largo das Baianas → Rua Pernambuco
  • Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Praça Nossa Senhora da Luz → Rua Paraná
  • Av. Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda: Rua Sargento Renato Santos (Placaford) → Av. Manuel Dias da Silva
  • Av. Manuel Dias da Silva → Rua Paraná

Rotas alternativas para motoristas

  • Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi → Avenida Mílton Santos → Rua Dr. Oswaldo Ribeiro → Via Marginal da Avenida Oceânica → Rua Professor Sabino Silva
  • Sentido Ladeira da Barra/Ondina: Avenida Sete de Setembro → Rua Afonso Celso → Rua Marquês de Caravelas → Avenida Centenário
  • Da Avenida Cardeal da Silva ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes → Rua da Paciência (sentido Ondina) → Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi

Além disso, haverá desvios das 2h às 13h em trechos específicos da Avenida Oceânica (sentido Barra, da Rua Airosa Galvão à Rua Marquês de Caravelas), Rua Odilon Santos e Largo da Mariquita (faixa à esquerda, direção Rua do Meio) e Avenida Octávio Mangabeira (altura da Praça Nossa Senhora da Luz, direção Rua Pernambuco). Como alternativa, os motoristas podem seguir pela Avenida Luís Viana Filho (Paralela).

Tags:

Maratona 2025 Mobilidade Trânsito

