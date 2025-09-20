Prefeitura monta esquema especial de trânsito; veja detalhes

Maratona Salvador 2025 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), preparou um esquema especial para a Maratona Salvador 2025, que acontece neste sábado (20) e domingo (21). Serão cerca de 70 agentes de trânsito atuando durante toda a competição, que contará com 12 mil atletas inscritos.

O tráfego de veículos foi interditado na sexta-feira na Via Célia Fontenelle, permanecendo até as 15h do domingo (21). Já na área da Arena O Canto da Cidade, a interdição seguirá até as 19h do mesmo dia.

“Em mais um ano, a Transalvador trabalha para garantir a fluidez e a segurança viária para todos os participantes. Os agentes vão atuar desde a madrugada até o fim da corrida, organizando o fluxo nos trechos onde passarão os competidores e garantindo comodidade para quem chega e sai da Maratona”, explica Diego Brito, superintendente de trânsito de Salvador.



Alterações no sábado (20)

No primeiro dia da competição, em razão das provas de 5 km e 10 km, será proibido estacionar das 0h às 9h em diversos trechos da cidade, incluindo:

Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o retorno em direção ao Centro, próximo à Escola Tindolelé

Avenida Paranhos Montenegro

Via Célia Fontenelle

Rua Carimbamba, sentido Pituba, onde uma faixa à esquerda será interditada com grades

Entre 4h e 9h, o tráfego será bloqueado nas mesmas vias, e barreiras móveis (BM) serão instaladas nos seguintes pontos:

BM 01: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro , Jardim de Alah (Desvio para o Costa Azul)

Av. Octávio Mangabeira / Retorno, , Jardim de Alah (Desvio para o Costa Azul) BM 02: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã , Jardim de Alah (Bloqueio do tráfego de veículos)

Av. Octávio Mangabeira / Retorno, , Jardim de Alah (Bloqueio do tráfego de veículos) BM 03 : Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego, evitar contramão)

: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego, evitar contramão) BM 04: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã , Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego)

Av. Octávio Mangabeira / Retorno, , Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego) BM 05: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro , IMEJA (Bloqueio do tráfego)

Av. Octávio Mangabeira / Retorno, , IMEJA (Bloqueio do tráfego) BM 06: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã , IMEJA (Bloqueio do tráfego)

Av. Octávio Mangabeira / Retorno, , IMEJA (Bloqueio do tráfego) BM 07: Av. Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã , próximo ao Posto de Combustível Preço Bom

Os motoristas que trafegam entre os bairros Armação e Pituaçu, no sentido Pituba/Itapuã, devem seguir pelo seguinte trajeto alternativo:

retorno em frente ao McDonald’s → Rua Arthur de Azevedo Machado → Rua Edístio Pondé → Avenida Tancredo Neves → Avenida Luís Viana Filho → Avenida Pinto de Aguiar → Rua Carimbamba (retorno sentido Itapuã).

Alterações no domingo (21)

No domingo, devido às provas de 21 km e 42 km, as interdições e restrições serão ainda mais abrangentes:

Proibição de estacionamento (0h às 13h)

Largo do Farol da Barra

Avenida Oceânica

Avenida Milton Santos (em ambos os sentidos, entre Avenida Oceânica e Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi)

Rua da Paciência

Largo de Santana

Rua Guedes Cabral

Rua Borges dos Reis

Praça Colombo

Largo da Mariquita

Rua do Meio (lado direito)

Praça Brigadeiro Faria Rocha

Rua Odilon Santos

Rua Marquês de Monte Santo

Avenida Amaralina

Avenida Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã)

Via Célia Fontenelle

Avenida Manoel Dias da Silva (entre Avenida Octávio Mangabeira e Rua Paraná)

Rua Paraná

Interdição total de tráfego (2h às 13h)

Largo do Farol da Barra

Avenida Oceânica

Rua Guedes de Cabral

Rua Borges dos Reis

Praça Colombo

Rua Odilon Santos

Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, do Jardim dos Namorados à Rua Sargento Renato Santos, em Placaford)

Trechos com compartilhamento de tráfego

Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Airosa Galvão → Rua Marquês de Caravelas

Rua Airosa Galvão → Rua Marquês de Caravelas Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Carlos Chiacchio → Rua Artur Neiva

Rua Carlos Chiacchio → Rua Artur Neiva Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Largo do Lamarão → Rua José Sátiro de Oliveira

Av. Oceânica, lado direito, sentido Pituba: Rua Morro do Escravo Miguel → Av. Milton Santos

Rua Morro do Escravo Miguel → Av. Milton Santos Av. Milton Santos: Av. Oceânica → Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi (ambos os sentidos)

Av. Oceânica → Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi (ambos os sentidos) Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Pituba: Av. Milton Santos → Travessa Bartolomeu de Gusmão (compartilhada com grades)

Av. Milton Santos → Travessa Bartolomeu de Gusmão (compartilhada com grades) Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Curva da Paciência → Travessa Bartholomeu de Gusmão

Curva da Paciência → Travessa Bartholomeu de Gusmão Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Pituba: Rua Eurycles de Matos → Largo de Santana

Rua Eurycles de Matos → Largo de Santana Rua Marquês de Monte Santo , faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha

, faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha Av. Amaralina , faixa dupla à direita

, faixa dupla à direita Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Largo das Baianas → Rua Pernambuco

Largo das Baianas → Rua Pernambuco Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Praça Nossa Senhora da Luz → Rua Paraná

Praça Nossa Senhora da Luz → Rua Paraná Av. Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda: Rua Sargento Renato Santos (Placaford) → Av. Manuel Dias da Silva

Rua Sargento Renato Santos (Placaford) → Av. Manuel Dias da Silva Av. Manuel Dias da Silva → Rua Paraná

Rotas alternativas para motoristas

Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi → Avenida Mílton Santos → Rua Dr. Oswaldo Ribeiro → Via Marginal da Avenida Oceânica → Rua Professor Sabino Silva

Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi → Avenida Mílton Santos → Rua Dr. Oswaldo Ribeiro → Via Marginal da Avenida Oceânica → Rua Professor Sabino Silva Sentido Ladeira da Barra/Ondina: Avenida Sete de Setembro → Rua Afonso Celso → Rua Marquês de Caravelas → Avenida Centenário

Avenida Sete de Setembro → Rua Afonso Celso → Rua Marquês de Caravelas → Avenida Centenário Da Avenida Cardeal da Silva ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes → Rua da Paciência (sentido Ondina) → Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi

Além disso, haverá desvios das 2h às 13h em trechos específicos da Avenida Oceânica (sentido Barra, da Rua Airosa Galvão à Rua Marquês de Caravelas), Rua Odilon Santos e Largo da Mariquita (faixa à esquerda, direção Rua do Meio) e Avenida Octávio Mangabeira (altura da Praça Nossa Senhora da Luz, direção Rua Pernambuco). Como alternativa, os motoristas podem seguir pela Avenida Luís Viana Filho (Paralela).