MARATONA SALVADOR 2025
Prefeitura monta esquema especial de trânsito; veja detalhes
Cerca de 70 agentes vão atuar durante os dois dias de competição para garantir segurança e fluidez no trânsito da cidade
Por Iarla Queiroz
A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), preparou um esquema especial para a Maratona Salvador 2025, que acontece neste sábado (20) e domingo (21). Serão cerca de 70 agentes de trânsito atuando durante toda a competição, que contará com 12 mil atletas inscritos.
O tráfego de veículos foi interditado na sexta-feira na Via Célia Fontenelle, permanecendo até as 15h do domingo (21). Já na área da Arena O Canto da Cidade, a interdição seguirá até as 19h do mesmo dia.
“Em mais um ano, a Transalvador trabalha para garantir a fluidez e a segurança viária para todos os participantes. Os agentes vão atuar desde a madrugada até o fim da corrida, organizando o fluxo nos trechos onde passarão os competidores e garantindo comodidade para quem chega e sai da Maratona”, explica Diego Brito, superintendente de trânsito de Salvador.
Alterações no sábado (20)
No primeiro dia da competição, em razão das provas de 5 km e 10 km, será proibido estacionar das 0h às 9h em diversos trechos da cidade, incluindo:
- Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o retorno em direção ao Centro, próximo à Escola Tindolelé
- Avenida Paranhos Montenegro
- Via Célia Fontenelle
- Rua Carimbamba, sentido Pituba, onde uma faixa à esquerda será interditada com grades
Entre 4h e 9h, o tráfego será bloqueado nas mesmas vias, e barreiras móveis (BM) serão instaladas nos seguintes pontos:
- BM 01: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Jardim de Alah (Desvio para o Costa Azul)
- BM 02: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah (Bloqueio do tráfego de veículos)
- BM 03: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego, evitar contramão)
- BM 04: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego)
- BM 05: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, IMEJA (Bloqueio do tráfego)
- BM 06: Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA (Bloqueio do tráfego)
- BM 07: Av. Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, próximo ao Posto de Combustível Preço Bom
Os motoristas que trafegam entre os bairros Armação e Pituaçu, no sentido Pituba/Itapuã, devem seguir pelo seguinte trajeto alternativo:
retorno em frente ao McDonald’s → Rua Arthur de Azevedo Machado → Rua Edístio Pondé → Avenida Tancredo Neves → Avenida Luís Viana Filho → Avenida Pinto de Aguiar → Rua Carimbamba (retorno sentido Itapuã).
Alterações no domingo (21)
No domingo, devido às provas de 21 km e 42 km, as interdições e restrições serão ainda mais abrangentes:
Proibição de estacionamento (0h às 13h)
- Largo do Farol da Barra
- Avenida Oceânica
- Avenida Milton Santos (em ambos os sentidos, entre Avenida Oceânica e Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi)
- Rua da Paciência
- Largo de Santana
- Rua Guedes Cabral
- Rua Borges dos Reis
- Praça Colombo
- Largo da Mariquita
- Rua do Meio (lado direito)
- Praça Brigadeiro Faria Rocha
- Rua Odilon Santos
- Rua Marquês de Monte Santo
- Avenida Amaralina
- Avenida Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã)
- Via Célia Fontenelle
- Avenida Manoel Dias da Silva (entre Avenida Octávio Mangabeira e Rua Paraná)
- Rua Paraná
Interdição total de tráfego (2h às 13h)
- Largo do Farol da Barra
- Avenida Oceânica
- Rua Guedes de Cabral
- Rua Borges dos Reis
- Praça Colombo
- Rua Odilon Santos
- Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, do Jardim dos Namorados à Rua Sargento Renato Santos, em Placaford)
Trechos com compartilhamento de tráfego
- Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Airosa Galvão → Rua Marquês de Caravelas
- Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Rua Carlos Chiacchio → Rua Artur Neiva
- Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Largo do Lamarão → Rua José Sátiro de Oliveira
- Av. Oceânica, lado direito, sentido Pituba: Rua Morro do Escravo Miguel → Av. Milton Santos
- Av. Milton Santos: Av. Oceânica → Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi (ambos os sentidos)
- Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Pituba: Av. Milton Santos → Travessa Bartolomeu de Gusmão (compartilhada com grades)
- Av. Oceânica, faixa à direita, sentido Barra: Curva da Paciência → Travessa Bartholomeu de Gusmão
- Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Pituba: Rua Eurycles de Matos → Largo de Santana
- Rua Marquês de Monte Santo, faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha
- Av. Amaralina, faixa dupla à direita
- Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Largo das Baianas → Rua Pernambuco
- Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita: Praça Nossa Senhora da Luz → Rua Paraná
- Av. Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda: Rua Sargento Renato Santos (Placaford) → Av. Manuel Dias da Silva
- Av. Manuel Dias da Silva → Rua Paraná
Rotas alternativas para motoristas
- Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi → Avenida Mílton Santos → Rua Dr. Oswaldo Ribeiro → Via Marginal da Avenida Oceânica → Rua Professor Sabino Silva
- Sentido Ladeira da Barra/Ondina: Avenida Sete de Setembro → Rua Afonso Celso → Rua Marquês de Caravelas → Avenida Centenário
- Da Avenida Cardeal da Silva ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes → Rua da Paciência (sentido Ondina) → Rua Eurycles de Matos → Avenida Anita Garibaldi
Além disso, haverá desvios das 2h às 13h em trechos específicos da Avenida Oceânica (sentido Barra, da Rua Airosa Galvão à Rua Marquês de Caravelas), Rua Odilon Santos e Largo da Mariquita (faixa à esquerda, direção Rua do Meio) e Avenida Octávio Mangabeira (altura da Praça Nossa Senhora da Luz, direção Rua Pernambuco). Como alternativa, os motoristas podem seguir pela Avenida Luís Viana Filho (Paralela).
