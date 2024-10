Pugilista promove aulão de boxe para crianças na orla de Salvador

Nocautenado a Pedofilia chega em sua 13ª edição - Foto: Divulgação

O instrutor de boxe Carlos Caetano, idealizador do projeto Boxe na Praia, promove a 13ª Edição do Nocautenado a Pedofilia no próximo sábado, 12, em Jardim de Alah.

Leia mais

>> Feira da Fraternidade vai acontecer na Praça do Campo Grande

>> Itapuã recebe projeto que promove intervenções artísticas no bairro

>> Juíza esclarece como casal lésbico teve direito à licença-maternidade

A ação contará com o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) e com a presença do ator baiano Gabriel Tavares. No evento, será realizado um aulão de aeroboxe totalmente gratuito e logo após serão distribuição lanches, brinquedos, picolés, algodão doce.

Além das guloseimas uma banda vai animar a criançada. A ação contará também com teremos massagem, limpeza de pele, corte de cabelo, animação com personagens entre outras atividades.