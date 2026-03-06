Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Quarto trem do VLT de Salvador chega à capital baiana

Sistema em construção terá três trechos e promete reforçar a mobilidade entre Salvador e a Região Metropolitana

Luan Julião

Por Luan Julião

06/03/2026 - 15:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Novo trem vai compor o sistema do VLT
Novo trem vai compor o sistema do VLT -

Mais um trem que vai integrar o sistema do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegou à capital baiana nesta sexta-feira, 6. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, responsável pelas obras do novo modal de transporte.

De acordo com o governo estadual, este é o quarto trem entregue para compor o sistema, que contará com 40 veículos ao todo, semelhantes ao que chegou à cidade nesta semana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O VLT está em fase de implantação e é considerado um dos principais projetos de mobilidade urbana em execução em Salvador e na Região Metropolitana.

Avanço das obras

As obras do sistema seguem em andamento em diferentes frentes. Segundo o governo estadual, o trecho 1 já alcançou cerca de 60% de execução, enquanto o trecho 2 está com aproximadamente 40% das obras concluídas.

O trecho 1, que liga Ilha de São João à Calçada, terá 16,66 quilômetros de extensão.

Novo sistema de mobilidade

Considerado um marco para a mobilidade da capital baiana e da Região Metropolitana, o VLT recebeu autorização para início das obras em junho de 2024.

Leia Também:

Corridas de rua vão ganhar novas regras de organização em Salvador
Fábrica é acusada de roubar energia capaz de abastecer 3.200 casas em Salvador
Após mais de 70 anos, trio elétrico vira patrimônio cultural imaterial

No mês seguinte, foi oficializada a compra dos equipamentos elétricos e dos 40 trens, em parceria com o Governo do Mato Grosso.

Quando estiver totalmente concluído, o sistema terá aproximadamente 37 quilômetros de extensão e mais de 30 paradas, além da Estação Calçada, sendo dividido em três trechos.

Integração com metrô

O novo modal também será integrado física e operacionalmente com outros sistemas de transporte da cidade, especialmente o Sistema Metroviário Salvador–Lauro de Freitas.

A integração ocorrerá em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz, permitindo a conexão entre os diferentes modais e ampliando as opções de deslocamento para a população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo trem vai compor o sistema do VLT
Play

Conduzindo sonhos: Conheça a operadora que guia milhares de histórias no metrô de Salvador

Novo trem vai compor o sistema do VLT
Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

Novo trem vai compor o sistema do VLT
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Novo trem vai compor o sistema do VLT
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

x