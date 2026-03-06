Quarto trem do VLT de Salvador chega à capital baiana

Siga o A TARDE no Google

Novo trem vai compor o sistema do VLT - Foto: Joá Souza | GOVBA

Mais um trem que vai integrar o sistema do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegou à capital baiana nesta sexta-feira, 6. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, responsável pelas obras do novo modal de transporte.

De acordo com o governo estadual, este é o quarto trem entregue para compor o sistema, que contará com 40 veículos ao todo, semelhantes ao que chegou à cidade nesta semana.

O VLT está em fase de implantação e é considerado um dos principais projetos de mobilidade urbana em execução em Salvador e na Região Metropolitana.

Avanço das obras

As obras do sistema seguem em andamento em diferentes frentes. Segundo o governo estadual, o trecho 1 já alcançou cerca de 60% de execução, enquanto o trecho 2 está com aproximadamente 40% das obras concluídas.

O trecho 1, que liga Ilha de São João à Calçada, terá 16,66 quilômetros de extensão.

Novo sistema de mobilidade

Considerado um marco para a mobilidade da capital baiana e da Região Metropolitana, o VLT recebeu autorização para início das obras em junho de 2024.

No mês seguinte, foi oficializada a compra dos equipamentos elétricos e dos 40 trens, em parceria com o Governo do Mato Grosso.

Quando estiver totalmente concluído, o sistema terá aproximadamente 37 quilômetros de extensão e mais de 30 paradas, além da Estação Calçada, sendo dividido em três trechos.

Integração com metrô

O novo modal também será integrado física e operacionalmente com outros sistemas de transporte da cidade, especialmente o Sistema Metroviário Salvador–Lauro de Freitas.

A integração ocorrerá em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz, permitindo a conexão entre os diferentes modais e ampliando as opções de deslocamento para a população.