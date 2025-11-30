Quem era a corredora que morreu enquanto treinava na Orla de Salvador

Grupo de corrida lamenta a perda da corredora - Foto: Reprodução @myteam_run

A atleta Thiana, que fazia parte do grupo de corrida exclusivo para mulheres ‘My Team Run’, faleceu na manhã do último sábado, 29, enquanto treinava na Orla de Salvador, região de Jardim de Alah.

Em nota publicada nas redes sociais, neste domingo, 30, o grupo e a treinadora lamentaram a perda da corredora, destacando sua "disciplina, cuidado e leveza" ao longo dos quase quatro anos de convivência e dedicação ao esporte.

Thiana era conhecida por sua disciplina e dedicação à corrida, e era uma inspiração para muitos no grupo, diz a nota. A treinadora do My Team Run, que trabalhou com Thiana por quase quatro anos, descreveu ela como uma mulher de "disciplina, cuidado, leveza e dedicação à corrida que inspirava qualquer um que passasse por ela".

O grupo, na publicação, lembrou da paixão dela pela corrida e sua personalidade inspiradora. "A partida de Thiana foi inesperada e muito dolorosa. Mas escolho guardar a imagem dela fazendo o que mais amava: correndo", escreveu a treinadora.

Thiana também foi repórter de A TARDE entre 2005 e 2007.

A nota

"Hoje nossa assessoria amanheceu em silêncio.

Ontem perdemos a nossa querida Thiana, uma mulher de disciplina, cuidado, leveza e uma dedicação à corrida que inspirava qualquer um que passasse por ela.

Foram quase quatro anos caminhando juntas, aprendendo, evoluindo, cuidando do corpo e da mente sempre com responsabilidade. Cada detalhe do corpo dela era observado, respeitado, cuidado… E eu, como treinadora, sempre admirei o quanto ela me tirava da zona de conforto com sua disciplina e vontade de fazer tudo da melhor forma possível.

A partida de Thiana foi inesperada e muito dolorosa. Mas escolho guardar a imagem dela fazendo o que mais amava: correndo.

Deixamos nossas sinceras condolências, aos familiares e a todas as pessoas que amavam Thiana. Que eles recebam nosso carinho, nossa força e nosso respeito nesse momento tão difícil.

Hoje, honramos a vida dela, o sorriso dela, a disciplina dela, e seguimos em frente com o coração apertado, mas gratos por termos convivido com alguém tão especial.

Obrigada, Thiana. Você sempre fará parte da nossa história".

Familiares e amigos reagem

Instantaneamente após a publicação, milhares de pessoas, incluindo familiares e amigos próximos, responderam, agradecendo pela homenagem e lamentando a perda. Uma delas foi a tia de Thiana, Adelita Neves, que disse que todos estão “chocados, tristes”.

“Ah! minha sobrinha querida. Infelizmente a vida é feita de momentos assim: INESPERADOS. Mas creia, DEUS sempre está no controle de tudo. A partida é certa, uns vão cedo demais. Sei que essa dor não é somente dos familiares. Todos nós estamos consternados, abalados, perplexos, chocados, tristes. Essa noite meditem sobre a existência humana, NÃO SOMOS ETERNOS, mas deixamos nesse mundo, a nossa atuação como ser, diante do outro ser. Todo o meu sentimento de pesar a todos”, respondeu a tia.