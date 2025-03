"Ressaca das Cabritas" altera trânsito neste fim de semana em Salvador

Transalvador interdita alguns trechos a partir de sábado, 15 - Foto: Bruno Concha/Secom

O evento “Ressaca das Cabritas", que acontece tradicionalmente no bairro Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador, no próximo domingo, 16, irá alterar o trânsito na região.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego será interditado já no sábado, 15, das 19h às 2h, e no domingo, das 10h às 22h, nas seguintes vias do Alto do Cabrito:

- 2ª Travessa Ana Piedade

- Rua Estrada Velha de Lobato

- Praça Maroly Lopes

- Rua Fabriciano Conceição

- Largo de Raul

- 2ª Travessa Ana Piedade.

Barreiras semifixas também serão instaladas das 14h do sábado, 15, às 22h, do domingo, 16, na Rua Adilson Leite com a Praça Maroli Lopes. As barreiras móveis serão posicionadas no sábado, das 19h às 2h do dia seguinte, e no domingo, das 10h às 22h, nos seguintes trechos:

- Av. Afrânio Peixoto / Rua Ana Piedade;

- Rua Padre Noberto Rodrigues / 3ª Travessa Ana Piedade;

Já as barreiras fixas serão instaladas das 14h, do sábado, às 22h do domingo, nos seguintes pontos:

- Av. Afrânio Peixoto / Rua Ana Piedade;

- Rua Padre Noberto Rodrigues / 3a Travessa Ana Piedade;

- Rua Estrada do Lobato - Campinas / Rua das Hortas;

- Rua Cel. Fabriciano Conceição / Rua 9 de Dezembro

- Rua 9 de Novembro / Rua 9 de Dezembro;

- Estrada Lobato - Campinas / Rua Humberto Barreto (bloqueio na via principal);

- Rua Márciano Porcino / Rua Estrada Lobato - Campinas;

- Rua São Cornélio / Rua Estrada do Lobato - Campinas.

Confira a programação da festa que começa às 10h do domingo:

- Bloco Beijinhos (atração não anunciada);

- Bloco Os Colegas – Geni Dantas;

- Bloco 20 Amar – Rogério Sacerdote e Companhia do Pagode;

- Bloco Arena Boa Vista (atração não anunciada);

- Bloco Boa Vista Total (atração não anunciada).