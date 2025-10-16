Salvador: cadastramento de ambulantes para festas populares bate recorde

Vendedores ambulantes no Carnaval de Salvador - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

A corrida por uma vaga para trabalhar como ambulante nas principais festas populares de Salvador está na reta final. Neste ano, a capital baiana atingiu um recorde e superou os números de cadastrados em 2024.

O secretário de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, confirmou a informação durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 16, no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico da cidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Esse ano, nós ultrapassamos as inscrições do ano passado. Ano passado foram 35 mil. Só hoje de manhã, nós estávamos com 38,5 mil inscrições para as seguintes festas”, disse o gestor municipal.

As inscrições encerram no fim da noite de hoje, às 23h59, para quem se cadastrar por meio da internet. Já quem não tem acesso ao meio digital pode procurar as prefeituras-bairros como orienta o próprio Semop.

“Quem tem dificuldade com internet pode se dirigir a uma das nossas prefeituras-bairros que estão em pleno funcionamento desde 7h até às 17h”, pontuou Martins.

Secretário de Ordem Pública (Semop), Décio Martins | Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

Festa populares para credenciamento de ambulantes

As festas que os ambulantes podem se cadastrar são essas:

Festival Virada;

Lavagem do Bonfim;

Lavagem de Itapuã;

Festa de Iemanjá;

Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco);

Carnaval.

Critério de pontuação

O titular da pasta ainda garantiu que quem optar por se cadastrar hoje disputarão nas mesmas condições de quem se inscreveu no primeiro dia, 16 de setembro.

“Aqueles ambulantes que ainda não fizeram vão concorrer nas mesmas condições de quem se inscreveu no primeiro dia porque nós implantamos um sistema de pontuação construído com a sociedade civil e o Ministério Público”, afirmou.

Saiba como funciona a pontuação

4 pontos se for residente de Salvador;

1 ponto para quem trabalhou nos últimos anos nas festas populares, limitado a 2 pontos;

1 ponto referentes aos cursos realizado nas atividades que exerce;

1 ponto para chefe de família monoparental feminina;

1 ponto para idoso aposentado.

Divulgação do resultado

O resultado final com a divulgação dos contemplados para a atuar nas festas da cidade com a lista de pontuação será publicado no dia 29 de outubro, última quarta-feira do mês, por meio do Diário Oficial do Município (DOM) e pelos canais oficiais da Semop.

Em seguida, a pasta abrirá o período para apresentar os recursos para quem encontrar algum erro na lista de pontuação. O resultado definitivo será divulgado em 1º de dezembro.