HOME > SALVADOR
SALVADOR

Salvador conectada: prefeitura amplia operação de patinetes elétricos

Mudanças ocorreram para ampliar o leque de possibilidades de meios de transporte na capital baiana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 13:48 h
Operação de patinetes elétricos é ampliada mais uma vez em Salvador
Operação de patinetes elétricos é ampliada mais uma vez em Salvador -

A operação de patinetes elétricos em Salvador foi ampliada mais uma vez pela prefeitura da cidade nesta sexta-feira, 23, por meio da Semob (Secretaria de Mobilidade), passando a atender novas áreas estratégicas da cidade.

Tais ampliações reforçam as opções de mobilidade sustentável de curta distância para a população.

Veja quais trechos foram alterados

Cidade Baixa

Na Cidade Baixa, o serviço foi ampliado e agora atende até o trecho que vai da Basílica do Senhor do Bonfim até o Largo de Roma, tendo uma conexão até a Ponta de Humaitá.

Tal expansão fortalece o deslocamento de moradores e visitantes de um dos centros mais tradicionais e turísticos da capital baiana.

Avenida Vasco da Gama

Outro ponto que sofreu alterações foram os da Avenida Vasco da Gama. Onde o serviço de patinete passou a operar no trecho que parte da Estação Rio Vermelho do BRT seguindo até Ogunjá.

Ondina

Já no bairro da Ondina, as intermediações do Zoológico foram incluídas na área de atendimento.

Sobre o Serviço em Salvador

Atualmente, Salvador conta com 1,2 mil patinetes em operação e com mais de 175 mil usuários cadastrados, que realizam quase 652 mil viagens em 2025.

Somado a isso, o uso do transporte evitou a emissão de 344 toneladas de CO₂, gás danoso à atmosfera da Terra.

Ver todas

