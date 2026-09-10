ESCOLA DE OFÍCIOS TRADICIONAIS
Salvador ganha escola gratuita de recuperação de imóveis históricos
Proposta é que os alunos possam ser aproveitados nas intervenções de restauro realizadas na cidade
Salvador passou a contar, nesta quarta-feira, 9, com uma escola gratuita focada em formar profissionais de mão de obra especializada para atuar na recuperação, conservação e restauração de imóveis históricos.
A Escola de Ofícios Tradicionais de Salvador está instalada na Casa das Sete Mortes, na Rua do Passo, no Pelourinho, com a proposta de que os alunos possam ser aproveitados nas próprias intervenções de restauro realizadas na cidade.
A primeira turma começa na próxima terça-feira, 15, e segue até 17 de dezembro, com 30 alunos. Ela será formada no curso de pintura tradicional com pigmentos naturais.
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Quem pode participar?
A formação não exige experiência prévia na área e está aberta para pessoas a partir de 18 anos que saibam ler e escrever. A preferência é por moradores do Centro Histórico, mas a escola também está aberta a pessoas de outras regiões da cidade.
As inscrições para essa primeira turma foram encerradas, e há uma lista de espera já completa para possíveis desistentes.
Próximos cursos disponíveis
A escola deverá ampliar gradualmente a oferta de cursos. Entre as possibilidades para os próximos semestres estão formações em:
- Alvenaria;
- argamassas;
- carpintaria;
- ferraria.
As novas turmas serão informadas por meio dos canais oficiais de comunicação da gestão municipal.