Salvador ganha escola gratuita de recuperação de imóveis históricos

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Salvador passou a contar, nesta quarta-feira, 9, com uma escola gratuita focada em formar profissionais de mão de obra especializada para atuar na recuperação, conservação e restauração de imóveis históricos.

A Escola de Ofícios Tradicionais de Salvador está instalada na Casa das Sete Mortes, na Rua do Passo, no Pelourinho, com a proposta de que os alunos possam ser aproveitados nas próprias intervenções de restauro realizadas na cidade.

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A primeira turma começa na próxima terça-feira, 15, e segue até 17 de dezembro, com 30 alunos. Ela será formada no curso de pintura tradicional com pigmentos naturais.

Quem pode participar?

A formação não exige experiência prévia na área e está aberta para pessoas a partir de 18 anos que saibam ler e escrever. A preferência é por moradores do Centro Histórico, mas a escola também está aberta a pessoas de outras regiões da cidade.

As inscrições para essa primeira turma foram encerradas, e há uma lista de espera já completa para possíveis desistentes.

Próximos cursos disponíveis

A escola deverá ampliar gradualmente a oferta de cursos. Entre as possibilidades para os próximos semestres estão formações em:

Alvenaria;

argamassas;

carpintaria;

ferraria.

As novas turmas serão informadas por meio dos canais oficiais de comunicação da gestão municipal.