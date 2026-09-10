Ofá no MAM: projeto oferece 2 dias de atividades gratuitas em Salvador

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O grupo musical Ofá lançou o projeto Ofá no MAM em parceria com o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM Bahia), em Salvador. A iniciativa oferece uma programação gratuita nos dias 12 e 13 de setembro, no espaço do museu.

As atividades reúnem música, oficinas formativas e diálogos que permeiam as tradições de matriz africana e valorizam as várias formas de fazer arte.

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Confira a programação

No sábado, 12, a programação começa às 9h com oficinas de dança afro. A aula será ministrada pela cantora, artista e bailarina Luciana Baraúna.

Logo após, às 10h, a oficina de atabaques será conduzida pelo alabê, músico e pesquisador Iuri Passos.

Para finalizar o dia, os integrantes do Grupo Ofá participarão do seminário e roda de conversa “Ofá: Caminhos e Trajetória”, às 11h. No momento, o grupo compartilhará histórias e experiências da caminhada artística desses 26 anos de existência.

O encerramento acontece no domingo, 13, às 16h, com show do Grupo Ofá no MAM Bahia. Durante a apresentação, a cantora, pesquisadora e compositora Ilessi, fará uma participação especial.

A artista possui seis álbuns lançados e já dividiu palcos com nomes como Alaíde Costa, Guinga, Toninho Horta e Toquinho.

Trajetória do Grupo Ofá

Nascido no Terreiro do Gantois, em Salvador, o Grupo Ofá construiu uma trajetória dedicada à valorização e difusão das tradições de matriz africana. Ao longo da carreira, lançou três álbuns, realizou trabalhos com importantes nomes da música brasileira e recebeu indicação ao Grammy Latino.

Recentemente, o grupo também ganhou destaque ao dividir o palco com Anitta, em Salvador, durante a Equilibrivm Tour. Na ocasião, participou da apresentação de “Contemplação”, música que integra o álbum EQUILIBRIVM II.

O projeto Ofá no MAM foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, realizados com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado.